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Держсекретар США Майкл Помпео прибуде з робочим візитом у Київ вже 3 січня

Дата: 30.12.2019
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Державний секретар США Майкл Помпео відвідає Україну на поточному тижні, щоб продемонструвати підтримку Києву з боку Вашингтона.

Свій приїзд він підтвердив на сторінці в Twitter, озвучивши маршрут. “В передчутті поїздки в Україну, Білорусь, Казахстан, Узбекистан і Кіпр у новому році, щоб зустрітися з колегами і підтвердити пріоритети США в Європі і Південній Азії”, – написав він.

 На сайті Держдепу уточнили, що Помпео планує провести 3 січня в Києві і зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Вадимом Пристайком та міністром оборони Андрієм Загороднюком.

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