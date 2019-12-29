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До символічної збірної найкращих футболістів Європи потрапило двоє українців

Дата: 29.12.2019
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Іспанське Radio Marca склало символічну збірну за підсумками 2019 року. До неї потрапили двоє українських футболістів, які представляють УПЛ, повідомляє  ”ТСН”.

Так, в цій команді отримали місце лівий захисник київського “Динамо” черкащанин Віталій Миколенко та центральний захисник донецького “Шахтаря” Валерій Бондар.

Зазначимо, що цього року Миколенко зумів стати основним футболістом “біло-синіх”, а також допоміг збірній України пробитися на Євро-2020. Бондар, своєю чергою, виграв з українською командою U-20 Чемпіонат світу.

Цього сезону на рахунку Миколенка 25 матчів, два забиті голи та чотири результативні передачі. Що стосується Бондаря, то він провів сім ігор (один м’яч, прим.).

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