Льотний зразок українського космічного апарата дистанційного зондування Землі «Січ-2-1» проходить випробування

У цьому році Конструктроське Бюро «Південне» завершило збирання льотного зразка космічного апарата дистанційного зондування Землі «Січ-2-1».

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Укрінформ.

«В цьому році КБ «Південне» завершило збирання льотного зразка космічного апарата дистанційного зондування Землі «Січ-2-1». Вже розпочаті його випробування», – йдеться в повідомленні прес-служби КБ «Південне» у Facebook.

Як поінформували у “Південному”, в межах реалізації проєктів супутникових платформ наукового і прикладного призначення CubeSat і YuzhSat-1 конструкторське бюро вже на етапі виготовлення і відпрацювання комплектуючих.

Крім того, у 2019 році виготовлено і випробувано дослідну конструкцію двигунної установки та габаритно-динамічний макет супутника GS-1 формату CubeSat. Вже проведені функціональні випробування транспортно-пускового контейнера. Також проведено перший етап вогневих випробувань дослідної двигунної установки малої тяги на «зеленому» монопаливі.

Завершити збирання льотних моделей цих космічних апаратів на підприємстві планують у 2020 році.

У наступному році КБ «Південне» планує виготовити габаритно-динамічний макет космічного апарата «Січ-2М» для оптико-електронного спостереження Землі з високою роздільною здатністю, який забезпечить Україну власними високоякісними цифровими знімками заданих ділянок земної поверхні у панхроматичному, багатоспектральному й інфрачервоному діапазонах.

Тим часом, КБ «Південне» посилює обороноздатність України – інформацію щодо обслуговування ракет комплексу «Точка-У» підтвердила прес-служба конструкторського бюро, передають Патріоти України з посиланням на Український Мілітарний Портал.

Зокрема у 2019 році відбулися успішні вогневі випробування маршових двигунів ракети комплексу «Точка-У». Також розпочались дослідницькі випробувальні пуски цих тактичних ракет, які проводились на одному з випробувальних полігонах на півдні України.

До початку російської агресії проти України у 2014 році роботи з продовження ресурсу ракет комплексу «Точка-У», та їх обслуговування здійснювались у Росії, або російськими спеціалістами в Україні.

Аналогічна ситуація була з ракетами 9М83 зенітно-ракетного комплексу С-300В1. До війни Україна не мала можливості їх обслуговувати самостійно – тільки за участі російських фахівців.

Тактичний ракетний комплекс «Точка-У» — радянський тактичний (дивізійний) ракетний комплекс розробки Коломенського КБ машинобудування. В Україні ці комплекси перебувають на озброєнні 19-ї ракетної бригади, яка складається з чотирьох бойових та одного навчального дивізіонів, що були розгорнуті з початком російської агресії проти України.