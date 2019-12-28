Іспанський клуб “Райо Вальєкано” покараний за хамську поведінку своїх вболівальників щодо українця Романа Зозулі

Іспанська федерація футболу прийняла рішення покарати “Райо Вальєкано” за образи на адресу українського гравця Романа Зозулі закриттям секторів і грошовим штрафом.

В офіційній заяві федерації написано, що другий тайм матчу між “Райо Вальєкано” й “Альбасете” буде дограний без глядачів на трибунах, а на двох наступних домашніх поєдинках команди будуть частково закриті декілька секторів. Крім того, клуб зобов’язали виплатити штраф у розмірі 18 тисяч євро.

Нагадаємо: фанати ”Райо Вальєкано” по-дурному підставили свій клуб образливими вигуками під час матчу на адресу Зозулі. Зокрема, називали українця “нацистом”. Коментуючи це пізніше, Роман Зозуля зазначив, що горлали образи колишні бойовики-найманці, які за гроші воювали на українському Донбасі за проросійських терористів. Зозулі вони не можуть простити те, що українець любить Україну і як волонтер допомагає українській армії.