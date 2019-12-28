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Іспанський клуб “Райо Вальєкано” покараний за хамську поведінку своїх вболівальників щодо українця Романа Зозулі

Дата: 28.12.2019
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Українець залишається щирим патріотом своєї держави...

Іспанська федерація футболу прийняла рішення покарати “Райо Вальєкано” за образи на адресу українського гравця Романа Зозулі закриттям секторів і грошовим штрафом.

В офіційній заяві федерації написано, що другий тайм матчу між “Райо Вальєкано” й “Альбасете” буде дограний без глядачів на трибунах, а на двох наступних домашніх поєдинках команди будуть частково закриті декілька секторів. Крім того, клуб зобов’язали виплатити штраф у розмірі 18 тисяч євро.

Нагадаємо: фанати ”Райо Вальєкано”  по-дурному підставили свій клуб образливими вигуками під час матчу на адресу Зозулі. Зокрема, називали українця “нацистом”. Коментуючи це пізніше, Роман Зозуля зазначив, що горлали образи колишні бойовики-найманці, які за гроші воювали на українському Донбасі за проросійських терористів.  Зозулі вони не можуть простити те, що українець любить Україну і як волонтер допомагає українській армії.

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