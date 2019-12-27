92-га ОМБр ЗСУ отримала 12 новітніх бронетранспортерів “Буцефал”

92-га окрема механізована бригада ЗСУ імені кошового отамана Івана Сірка, яка виконує бойові завдання у зоні ООС, отримала від державного підприємства “Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О.Морозова” 12 новітніх бронетранспортерів БТР-4Е.

Про це повідомляє прес-служба концерну Укроборонпром

Зазначається, що бойові машини ЗСУ отримали з обсягу державного оборонного замовлення 2019 року. Відомо, що це один із найбільших контрактів підприємств Концерну в рамках виконання Державного оборонного замовлення. Фінансування контракту було передбачене за рахунок кредитних коштів, виданих під державні гарантії на суму 1,5 млрд грн.

БТР-4Е “Буцефал” прийнятий на озброєння Збройних сил України з 24 липня 2012 року. У травні 2016 року Президент України нагородив розробників БТР-4Е Державною премією України в галузі науки і техніки. Почесну відзнаку отримали фахівці ДП «Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О. О. Морозова». Оснащені за всіма стандартами НАТО, українські бронетранспортери закуповують армії Іраку, Камеруну, Індонезії та Таїланду.

Між тим, постачання українських військ озброєнням пожвавилося: нещодавно у ЗМІ повідомлялося про домовленість закупівлі другої партії знаменитих американських винищувачів танків – комплексів “Джавелін”, про модернізований літак-винищувач, отриманий Військово-повітряними силами ЗСУ та про підготовку до закупівлі у США ударних гелікоптерів “Апач”, а також – про надходження у війська сучасного авіасимулятора для пілотів та новітніх радіолокаційних станцій.