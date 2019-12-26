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Письменниця з українських Черкас презентує свою книгу в іспанській Барселоні

Дата: 26.12.2019
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В іспанській Барселоні 3 січня 2020 року пройде творчій вечір відомої української письменниці з Черкас Ірени Карпи, під час якої вона презентує свій новий роман.

Про це йдеться в анонсі, розміщеному на сайті Генерального консульства України в Барселоні.

Як зазначається, Карпа представить свій новий роман, розповість про свою діяльність, твори, поспілкується з публікою.

Творчий вечір відбудеться у п’ятницю, 3 січня 2020 року о 18:30 в приміщенні бібліотеки Sant Pau – Santa Creu за адресою: Carrer de Carme, 47, Barcelona.

Ірена Карпа – українська письменниця, співачка, журналістка, телеведуча, акторка, режисер короткометражних фільмів. З жовтня 2015 року – перший секретар з питань культури Посольства України у Франції. Член Українського ПЕН. Авторка 13 книг.

У 2019 році вийшов друком новий роман Карпи «Добрі новини з Аральського моря».

 

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