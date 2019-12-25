Незвичний рекорд: у Києві каскадер по воді перетнув Дніпро на “сухопутному” кросовому мотоциклі

У столиці України каскадер Сергій Совяк проїхався на мотоциклі по воді до Труханового острова та встановив рекорд швидкості. Про це повідомляє УНН.

Згідно з повідомленням, чоловік перетнув відстань у 5 км по Дніпру на майже звичайному кросовому мотоциклі зі швидкістю — 60 км/год. На подібне в Україні не наважувався ніхто, оскільки для реалізації задуму необхідно ідеальне відчуття мотоциклу, технічна підготовка та точний розрахунок.

“Це все мої друзі вірили в мене, родина не зовсім знає, проте, я певен – підтримає мене. У нас добре вийшло!” – розповів каскадер.

Як зазначається, на незвичному заїзді були присутні експерти Реєстру рекордів України, які офіційно зафіксували досягнення.

“Нас часто запитують, чи завжди спроба встановлення рекорду завершується успішно. Це сенсація! У світі є десятеро людей, які спробували встановити рекорд мотокросу, нам приємно, що серед них є українець”, – заявила керівник Національного Реєстру Рекордів України Лана Вєтрова.