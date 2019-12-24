Знешкодженого СБУ керівника терористичної групи “ЛНР” на прізвисько “Мордвін” засуджено до 9 років тюрми

Сватівський районний суд Луганської області виніс вирок ватажку терористично-диверсійної групи “ЛНР” на прізвисько “Мордвін” – 9 років позбавлення волі.

Джерело: СБУ

Деталі: Суд 23 грудня визнав його винним у злочинах, передбачених ч.1 ст. 258-3, ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу.

“Мордвіна” затримали в Харкові у липні 2017 року. Під час обшуків у нього вдома вилучили 600 грамів гексогену, 5 електродетонаторів, пістолет “Вальтер” із глушником, понад 100 набоїв калібру 9 мм, засоби зв’язку, квадрокоптер.

Слідство встановило, що протягом 2014-2016 років він був командиром підрозділу в “КДБ ЛНР”. У складі 2 армійського корпусу народної міліції “ЛНР” зловмисник нападав на позиції українських військових у Дебальцевому.

У цей період його завербували представники ГУ Генштаба РФ, від яких він отримав завдання здійснити низку терактів на підконтрольній українській владі території.

Приїхавши до Харкова в 2016 році, “Мордвін” розпочав підготовку. Мав завдання підірвати автомобіль із газовими балонами у громадському місці, або, як запасний варіант, за допомогою квадрокоптера скинути вибуховий пристрій на місце перебування українських посадовців.

Після затримання терорист детально розповів у СБУ про “чорний список” з іменами державних та громадських діячів, яких планували ліквідувати спецслужби РФ і квазіреспублік.