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Фільм “Погані дороги” присвячено військовим і цивільним Донбасу…

Дата: 24.12.2019
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Наталія Ворожбит стала автором фільму «Погані дороги» про Донбас. Про це повідомляє Детектор Медіа з посиланням на прес-службу Kristi Films – компанії, що виробляє фільм.

«Погані дороги» – це екранізація однойменної п’єси Наталії Ворожбит.

Уперше п’єса «Погані дороги» була поставлена у Лондонському театрі Royal Court в жовтні 2017 року. Тоді ж був написаний і сценарій фільму. За словами продюсера фільму Юрія Мінзянова, це він запропонував Наталії Ворожбит написати сценарій до стрічки та стати її режисеркою.  Зйомки фільму пройшли за підтримки Українського культурного фонду, який надав 11 мільйонів гривень на екранізацію п’єси.

Фільм – з чотирьох новел, що розповідають реальні історії мешканців Донбасу та українських військових, чиє життя проходить по обидві сторони лінії розмежування.  Про любов, довіру і ненависть, про порушені особисті кордони – на фоні порушення кордонів державних…

 

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