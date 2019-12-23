Телеканал ICTV покаже серіал «Доброволець» від творця «Кіборгів»

Телеканал ICTV за підтримки Українського культурного фонду знімає детективний бойовик «Доброволець». Новий патріотичний екшн розповість про захисників України, які навіть після повернення з фронту не припиняють боротися за свою батьківщину. Про цікаві сюжетні повороти серіалу та новаторські рішення – читайте далі в матеріалі.

Історія про небайдужих

Стрічка розповість про добровольця Дмитра, який повернувся додому із фронту. Він – єдиний із загону, хто вижив після бомбардування ворожими військами. Після трагічних подій, боєць намагається адаптуватися до мирного життя, але на цьому його війна не закінчується. Дізнавшись, що в Києві на День козацтва готується теракт, Дмитро збирає команду бійців, щоб попередити злочинну змову і врятувати столицю від вибуху.

Також герой намагається впоратися з психологічними травмами минулого. У кожній серії Дмитро згадує про той жахливий момент, коли в розвідці втрачає своїх побратимів, його мучить вина за їх смерть. І тільки потреба діяти, вирішувати безліч питань, пов’язаних з безпекою рідних, побічно його лікують і рятують від посттравматичного синдрому.

Режисер Ахтем Сейтаблаєв відзначає, що на українському кінопросторі тема адаптації воїнів після бойових дій піднімається чи не вперше і саме їм присвячується цей серіал.

«Доброволець» – це історія про відвагу, вірність своїй країні і міцну чоловічу дружбу завдяки якій, боєць ніколи не опиниться на полі бою один.

Також це спроба розповісти про наших героїв, які захищають нас, і завдяки яким ми можемо знімати кіно на своїй території. В першу чергу, саме їм присвячується цей серіал.

По гарячих слідах

Автори «Добровольця» консультуються з багатьма військовими, які пройшли Донбас, щоб максимально реалістично передати дійсність на війні: як живуть в окопах, борються з ворогами і втрачають рідних, як тримають автомат, про що розмовляють, лягаючи спати в укритті, і про що мовчать, сидячи в засідці. Хоча, як стверджують творці серіалу, це перш за все художня історія, заснована на реальних фактах.

Ця історія вигадана, але канва, яку ми спостерігаємо з березня 2014 року, змушує повірити в цей сценарій.

Тут не фігурують люди, з яких списаний сюжет, але все ж достовірність присутня – це і наявність сепаратистів, і неоднозначність патріотичних поглядів багатьох людей, і складність адаптації воїнів після повернення на мирні території, – розповідає продюсер серіалу Ігор Кондратюк.

Документальності картині також додасть гра відомого українського актора Олега Шульги. Олег сам був добровольцем АТО і брав участь в бойових діях на Сході в 2014-2015 роках, тому роль в новій стрічці для нього буде автобіографічною. Раніше актор зіграв капітана контррозвідки в детективному фільмі «Позивний Бандерас», а також льотчика в історичному фільмі «Червоний».

Дрони, бійки і стрибки з вікна

Зйомки 8-серійного екшену проходять більш ніж на 60 локаціях. Більшість сцен знімають в Києві, зокрема на Трухановому острові, стадіоні «Олімпійському», Річковому вокзалі і Хрещатику. Сцени боїв в зоні АТО, які спливають як спогади головного героя, знімають на пустирях і в покинутих будівлях за Києвом. Також в серіалі глядачі побачать столичні вулиці з висоти, адже знімають серіал з прольотами квадрокоптера.

У серіалі буде багато видовищних боїв, перестрілок, вибухів і небезпечних трюків. Для цього задіяли каскадерів. Причому не тільки для відтворення бійок бійців, а навіть для головної героїні Валі, дружини добровольця Дмитра. В одній зі сцен, щоб втекти від викрадача, їй доведеться битися і стрибати з вікна. Незважаючи на те, що небезпечний трюк виконували каскадери, актрисі Марії Пашкуровій, виконавиці цієї ролі, доводилося самій висіти за вікном, але зйомки закінчилися без наслідків.

Відразу 3 камери

Серіал новаторський не лише за сюжетом, але і за якістю зйомки. Відразу три камери будуть знімати одну сцену з різних точок і з різною крупністю плану. І тільки найвиразніші кадри використають при монтажі.

Оператор Олексій Ламах стверджує, що саме завдяки такій багатокамерній зйомці серіал вийде дуже динамічним:

Спеціально для цього проекту ми продумали технологію зйомки в 3 камери, щоб мати більшу кількість кадрів. В Україні її рідко використовують, тому що дуже складно працювати зі світлом. Але у нас дуже крута команда фахівців, для яких це новий виклик, а не складність.