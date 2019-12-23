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Російський письменник попросив політичного притулку в Україні

Дата: 23.12.2019
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Борис Стомахін під час однієї зі своїх "екстремістських" акцій

Засуджений за екстремізм у Росії публіцист Борис Стомахін попросив політичного притулку в Україні. Виступаючи в понеділок, 23 грудня на прес-конференції, росіянин назвав Україну своєю домівкою, передають Патріоти України.

 ”Я прошу притулку. Тут я вважаю правильним просити притулок. Я тут вдома, можна сказати. Більше, ніж там, у Росії. Там жахлива країна”, – заявив Стомахін.
 Росіянин розповів, що вибрав Україну, оскільки йому зрозуміла українська мова, культура та близькі ідеї Євромайдану.
 Борис Стомахін – російський публіцист, засуджений в Росії за “розпалювання національної ворожнечі та заклики до екстремістських дій”. У 2006 році його засудили на п’ять років. У 2012 році знову був затриманий і в 2014 році його знову засудили. Вийшов на волю у 2019 році і виїхав з Росії, побоюючись нових затримань. У 2017 році Стомахін став лауреатом премії “За мужність” імені Андрія Сахарова.

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