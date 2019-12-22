Український інститут національної пам’яті презентував серію відеолекцій з мілітарної історії України 1917-1921 років

Про це йдеться на сторінці Інституту.

Тривалість цих відеороликів коливається у межах 30 хвилин – це дещо менше, ніж академічна лекція, проте саме завдяки короткій тривалості, а, головне, компактному викладу інформації, графіці, архівним світлинам та відеохронікам – цей відеопроєкт може зручно замінити чи доповнити лекції з воєнної історії для військових.

“Задовго до початку роботи над цим проєктом, ми проводили лекції з воєнної історії українського війська ХХ століття для військовослужбовців кількох частин.

У процесі цієї роботи стало зрозуміло, що у виховних структур військових частин є колосальний дефіцит інструментів для інформування особового складу про різні періоди нашої воєнної історії.

Останні роки відбувається активне очищення армії від радянських міфів та “спільних” з росіянами аспектів воєнних традицій. Але ми усвідомлювали, що почасти військовим не вистачає наративів і контенту про ті історичні події та постаті, які заступають на місце чужих і ворожих історичних та ідеологічних конструктів і персонажів.

Тому ми створили цикл лекцій з історії Армії УНР, оскільки цей період є одним із найменш проговорених у війську. Це готовий самодостатній інструмент для офіцерів морально-психологічного забезпечення, який дає глядачу базове уявлення про створення та бойовий шлях Армії, традиції якої зараз відновлюються в Збройних Силах України”. – розповідає ведучий і автор проєкту, ветеран російсько-української війни, офіцер резерву ЗСУ Роман Кулик.

Три серії відеолекцій мають назви: “Структура і формації Армії УНР”, “Ключові військові операції Армії УНР”, “Видатні командири Армії УНР”.

“Особливість цього відеоконтенту полягає в тому, що його цільова аудиторія – військові. Саме тому обрана тематика близька для них – у відео йдеться про столітні традиції формування українського війська, цікаві деталі військових операцій, особливості ведення тактики часів Української революції 1917-1921 років.

Відеолекції для військових покликані також змити комуністичні маркери щодо мілітарної історії України”, – коментує авторка проєкту, співробітниця Українського інституту національної пам’яті Ганна Байкєніч.

“Коли ми розпочинали роботу над відео, то постало питання, кого брати на роль спікера: історика, актора, відеоблогера? Але так як це лекції для військових, ми вирішили, що найбільш переконливим у цій ролі буде той, хто має військовий досвід.

Тож спікером став ветеран російсько-української війни, офіцер резерву ЗСУ Роман Кулик”, – деталізує координаторка проєктів освітньої платформи “Експертний Корпус”, авторка проєкту Тетяна Швидченко.