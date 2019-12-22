Гідроархеологи дослідили шлюпки, які затонули біля Хортиці три століття тому

Підводні роботи проводили учасники одеського клубу “Наварекс”, представники київського університету Тараса Шевченка і місцеві активісти. Дослідники опублікували невеликий ролик про це.

Тепер гідроархеологи мають виробити 3D-модель затонулих суден.

“Думаю, до початку наступного тижня тривимірна модель буде готова. Потім планую зосередитися на виготовленні паспортів і внесенні кораблів до Державного реєстру нерухомих пам’яток України”, – зазначив Кобалія.

А оскільки в Запоріжжі немає місця, де судна можна було б зберігати, їх поки краще залишити під водою, додав керівник відділу охорони пам’яток заповідника “Хортиця”.