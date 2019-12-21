До 10 років позбавлення волі засуджено терориста, який намагався підірвати міст на Харківщині

Куп’янський міськрайонний суд Харківської області засудив Єгора Дубровкіна до 10 років і 1 місяця позбавлення волі. Він був виконавцем диверсії з підриву мосту над залізничними коліями.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

У грудні 2018 року Дубровкін намагався підірвати міст над залізничними коліями, що з’єднує Харківську область та район проведення ООС. Замовники йому пообіцяли грошову винагороду за скоєння злочину.

Проте правоохоронці вчасно замінили вибухівку на муляж, а зловмисника затримали, коли він вже встановив, як він гадав, вибухівку, від’їхав на 30 км і спробував підірвати міст.

Йому інкриміновано здійснення диверсії (ст. 113 ККУ) та носіння, зберігання, придбання, передачу чи збут вибухових пристроїв (ч. 1 ст. 263 ККУ). Засуджено до 10 років і 1 місяця позбавлення волі.

Встановлено, що чоловік раніше був працівником УСБУ в Луганській області, проте після початку воєнних дій на сході України перейшов до так званої “МДБ ЛНР”.

Такі дії кваліфіковано правоохоронцями як дезертирство (ч. 1 ст. 408 ККУ) та створення терористичної групи чи організації (ч. 1 ст. 258-3 ККУ).