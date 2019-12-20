Львівські десантники святкували річницю створення 80-ї ДШБ

19 грудня 80 окрема десантно-штурмова бригада у Львові святкувала річницю з дня створення військової частини, повідомляє Gazeta.ua.

Урочистості починаються о 10-й ранку. Військовослужбовців вітає командування частини та ЗСУ.

“Бригада з 1992-го служить українському народові, захищає його. Ми були першими, хто склав присягу українському народові. Мав честь бути 5-м радянським та першим українським командиром бригади. На цій війні першими дали відповідь ворогу та обороняли Україну. У ніч з 12 на 13 квітня 2014-го саме 3-тя десантно-штурмова рота здійснила героїчний марш по території, які займали незаконні збройні формування – від Луганська до Слов’янська, проводили розвідку. У всьому ми перші”, – каже перший заступник секретаря РНБО генерал-полковник Михайло Коваль.

“40 років тому молоді солдати та досвідчені офіцери почали кувати бойовий меч. Меч, як коштовний артефакт, що зможе зупинити будь-яку орду на початку 90-х намагались вкрасти. Вивезти з нашої країни. Але справжні патріоти, що стоять поруч цього не дозволили. Противник намагався зробити усе наша армія ослабла. Ми не мали змоги виконувати завдань, але довели, що наш меч завжди гострий та незламний. І ми у будь-який момент можемо відрубати щупальця, які посягають на нашу цілісність”, – привітав командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ генерал-лейтенант Євген Мойсюк.

Після привітань,військовослужбовців частини нагороджують орденами, нагородами, грамотами та пам’ятними подарунками.

“Хочу привітати насамперед увесь особовий склад нашої частини. Усіх тих, хто проходив службу, і усіх присутніх із Днем Святого Миколая. 40 років – досить довгий термін для військового колективу та військового організму. Через наш склад пройшли цілі покоління. Частина проходила переформування, носила різні назви. Але наріжним камінем, основою бригади є відданість народові та Україні, професіоналізм, високий бойовий дух і готовність до виконання завдань. Історію частини творять військовослужбовці. І нам є чим гордитись. Звільнення Слов’янська, оборона Луганського та Донецького аеропорту, участь в ООС. На жаль, 109 військовослужбовців нашої бригади загинуло”, – каже командир військової частини полковник Володимир Шворак.

Військовослужбовці дарують дітям загиблих у війні на сході України солдатів подарунки. Їх придбали учасники акції “Один день у армії”, яку 80 ДШБ організувала для цивільних.

Святкування завершують показом бойової навченості підрозділів бригади. Військові демонструють прийоми рукопашного бою. Стріляють з міномета, гаубиць Д-30, з зенітних установок ЗУ-23. Імітують штурм і захоплення ворожого блок-посту з допомогою БТР-а і Хаммера.

Покровитель львівської 80 ДШБ Святий Миколай їде до дітей військовослужбовців та гостей свята на БТРі. Пригощає цукерками. Гості свята гуляють частиною, ознайомлюються з сучасними зразками озброєння та технікою, відвідують відкрите заняття з повітрянодесантної підготовки…