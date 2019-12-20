Частину коштів з 300 млн доларів від Сенату США на оборону України буде використано для потужних ракетних комплексів

Сенат США підтримав виділення Україні 300 мільйонів доларів для фінансування оборони та безпеки; це плюс 50 млн до попередньо запланованих. Бюджет включає і можливість отримати летальну зброю, прибережні оборонні ракетні комплекси та протикорабельні ракети. Про це заявила заступниця міністра оборони України Аліна Фролова, зазначають Патріоти України.

“Сенат США проголосував за оборонний бюджет країни на наступний рік. Я дякую американському народу та його керівництву за цей гідний поваги крок. Я рада, що військова допомога США Україні системна. Це сильна політична заява від вірних партнерів”, – написала Фролова.

Аліна Фролова зазначила, що виділені США кошти, а саме 300 млн доларів будуть витрачені на летальну зброю, прибережні оборонні ракетні комплекси та протикорабельні ракети.

Також заступниця міністра звернула увагу: у вересні в Міністерстві оборони США підтвердили, що Україна успішно реформує сферу оборони і бореться з корупцією. А це перехід на п`яту передачу у нашій співпраці. Ми продовжуємо співпрацювати і лишаємось надійними союзниками.

Вона додала, що Сенат США, верхня палата Конгресу, затвердив санкції проти компаній, які будують трубопровід “Північний потік-2″. На її думку, цей проект несе пряму загрозу регіональній безпеці і розширює межі гібридного впливу Росії на ключових європейських гравців.

“Ми вже заплатили високу ціну за власну безпечність і залежність від російського газу, тож маємо робити все для того, щоб вберегти наших європейських друзів від таких помилок”, – додала Фролова.