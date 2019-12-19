Святий Миколай – реальний, Дід Мороз – вигаданий більшовиками. Шануй свої традиції!

– Звідки взявся Дід Мороз і чи насправді це вигаданий більшовиками казковий персонаж?

– У сиву давнину, коли люди ще вважали себе частиною природи, а не її (!) царем, намагалися жити з нею у мирі. Природу боялися й задобрювали за допомогою ритуалів. Здавна символом Космосу, енергії було Сонце, із яким наші пращури пов’язували майже всі свята, зокрема новорічні.

Тому взимку, коли дні стають короткими і похмурими, а сонця на небі не видно, люди вважали, що воно вмирає і настає кінець світу. Аби запобігти цьому, придумували цілу низку, що важливо, веселих і позитивних обрядів, аби передати та підтримати енергію Сонця, яке повертає на землю світло й тепло. Звідси, до речі, і сучасна традиція гучно і весело святкувати Василя, тобто “веселитися”. Оскільки наші предки такими поняттями, як рік, не оперували, то і Новий рік мав кілька дат.

З прийняттям християнства вже святкували не народження нового Сонця, а – народження нового Бога. Проте багато старовинних моделей таки збереглося. Особливо це видно на прикладі Різдвяних свят. І по сьогодні в деяких регіонах України дотримують традиції задобрювання демонічних сил природи, аби ті не завдавали збитків впродовж року. Так господарі закликають на кутю Мороза, як уособлення холоду і темряви. А скажімо, гуцули ще й Чорну бурю, і Вовка, і Ведмедя, і Град, додаючи, а як не прийдеш на “кутю”, то не приходь і влітку, “бо будемо тебе залізною пугою бити”. Це так званий абсолютно язичницький прийом: я – тобі, ти – меніОскільки наші предки такими поняттями, як рік, не оперували, то і Новий рік мав кілька дат.