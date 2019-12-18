Тризуб і Берегиня: частина космосу поза межами Сонячної системи стала “українською”

У вівторок, 17 грудня, Міжнародний астрономічний союз підсумував конкурс та присвоїв імена понад сотні планет поза межами Сонячної системи. Україні також випала така нагода, повідомляє ВВС Україна.

Українці з-поміж майже сотні пропозицій обрали ім’я Берегиня для зірки HAT-P-15 у сузір’ї Персея. У поясненні вказано, що останнім часом Берегиня отримала статус національної богині – хранительки домашнього вогнища і захисниці землі. На її честь з 1985 року вже названа одна з рівнин Венери. Для екзопланети обрали ім’я Тризуб – давній слов’янський знак і герб України.

До прикладу, сусіди України поляки для своєї зірки у сузір’ї Пегаса обрали ім’я Соляріс – на честь знаменитого роману Станіслава Лема. А гігантську екзопланету там назвали Піркс.

Росія вибирала ім’я зірці HAT-P-3 в сузір’ї Великої Ведмедиці. За підсумками національного конкурсу, проведеного Інститутом астрономії РАН, “ведмежий” помаранчевий карлик був названий Домбай – на честь курортного регіону на Північному Кавказі. Його супутник, відкритий в 2007 році, назвали Теберду – по імені гірської річки, яка там же протікає. Повний список імен-переможців по країнах можна подивитися на сайті МАС.