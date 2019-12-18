На базі гірсько-штурмової бригади ЗСУ створять бойову тактичну групу за стандартами НАТО

Така тактична одиниця має здійснювати оборону на лінії фронту до 20 км. Реорганізація підрозділів ЗСУ дозволить їм органічно діяти в загальних силах Альянсу на будь-якому рівні взаємодії.

У 2020 році на базі гірсько-штурмової бригади ЗСУ створять бригадну бойову тактичну групу на зразок організаційної штатної структури НАТО (англ. Brigade Combat Team). Про це під час брифінгу в Інформагентстві АрміяInform розповів начальник відділу бойової підготовки Сухопутних військ – заступник начальника управління бойової підготовки Головного управління підготовки ЗСУ підполковник Владислав Пономарьов, зазначають Патріоти України.

Вектор підготовки експериментальної бригади спрямують на нарощування бойових спроможностей щодо оперативної сумісності з військовими частинами держав – членів Альянсу. А сам експеримент розпочнеться у липні 2020-го й триватиме два роки.

Упродовж усього циклу підготовки бригада не братиме участі в проведенні операції Об’єднаних сил. Натомість, її постійно залучатимуть до різного роду міжнародних навчань та заходів.

Як підсумок, сплановано мати боєздатну та взаємосумісну бригадну тактичну групу, яка відповідатиме натовським стандартам і буде спроможна вести бойові дії в усіх основних видах бою, як на території нашої держави, так і за її межами.