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Проросійські терористи понесли значні втрати

Дата: 17.12.2019
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За першу половину грудня окупанти зазнали втрат у кількості 44 бойовиків, з них 22 терористів було ліквідовано. Ще 22 – “санітарні втрати” (травмовані і поранені), повідомляє штаб ООС.

За цей же час Об’єднані сили зазнали 20 втрат, з яких 9 українських військових загинули.

Хто з українських військових загинув у грудні

  • нацгвардієць Сергій Михальчук (21 рік) – 14 грудня під час артилерійської атаки прикрив власним тілом свого побратима;
  • піхотинець Андрій Дзюба (26 років) – 11 грудня загинув під час виконання бойового завдання;
  • воїн механізованої бригади Андрій Войтович (29 років) – 9 грудня загинув внаслідок підриву;
  • молодший сержант Віктор Пруський (49 років) – 9 грудня загинув внаслідок підриву;
  • старший сержант Сергій Сирота (22 роки) – 9 грудня загинув внаслідок підриву;

Андрій Войтович, Віктор Пруський та Сергій Сирота разом загинули від підриву, який трапився внаслідок ворожого обстрілу.

  • “чорний запорожець” Дмитро Темний (28 років) – 7 грудня загинув внаслідок ворожого обстрілу;
  • спецпризначинець СБУ Денис Волочаєв – 1 грудня загинув від ворожого обстрілу;
  • спецпризначинець СБУ Дмитро Каплунов – 1 грудня загинув від ворожого обстрілу.

Денис Волочаєв і Дмитро  Каплунов були снайперами спецпідрозділу “Альфа”, працювали в особливо важкій точці для снайперів, де їм протистояли бойовики з новітнім обладнанням стеження.

У період з 1 до 15 грудня ще 12 українських військових зазнали бойових поранень.

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