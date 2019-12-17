Проросійські терористи понесли значні втрати

За першу половину грудня окупанти зазнали втрат у кількості 44 бойовиків, з них 22 терористів було ліквідовано. Ще 22 – “санітарні втрати” (травмовані і поранені), повідомляє штаб ООС.

За цей же час Об’єднані сили зазнали 20 втрат, з яких 9 українських військових загинули.

Хто з українських військових загинув у грудні нацгвардієць Сергій Михальчук (21 рік) – 14 грудня під час артилерійської атаки прикрив власним тілом свого побратима;

піхотинець Андрій Дзюба (26 років) – 11 грудня загинув під час виконання бойового завдання;

воїн механізованої бригади Андрій Войтович (29 років) – 9 грудня загинув внаслідок підриву;

молодший сержант Віктор Пруський (49 років) – 9 грудня загинув внаслідок підриву;

старший сержант Сергій Сирота (22 роки) – 9 грудня загинув внаслідок підриву; Андрій Войтович, Віктор Пруський та Сергій Сирота разом загинули від підриву, який трапився внаслідок ворожого обстрілу. “чорний запорожець” Дмитро Темний (28 років) – 7 грудня загинув внаслідок ворожого обстрілу;

спецпризначинець СБУ Денис Волочаєв – 1 грудня загинув від ворожого обстрілу;

спецпризначинець СБУ Дмитро Каплунов – 1 грудня загинув від ворожого обстрілу. Денис Волочаєв і Дмитро Каплунов були снайперами спецпідрозділу “Альфа”, працювали в особливо важкій точці для снайперів, де їм протистояли бойовики з новітнім обладнанням стеження. У період з 1 до 15 грудня ще 12 українських військових зазнали бойових поранень.