Українка Харлан увійде в історію як та, що змінила правила вітання на фехтувальному поєдинку

Міжнародна федерація фехтування (ФІЕ) ухвалила рішення змінити регламент змагань після інциденту на чемпіонаті світу в Мілані з українською шпажисткою Ольгою Харлан та росіянкою Анною Смирновою щодо обов’язкового рукостискання.

Про це 28 липня пише італійське видання La Repubblica.

FIE вирішила, що рукостискання після закінчення фехтувальних поєдинків знову дозволено замінювати привітанням на відстані.

“На конференції, яка затвердила “мир” між Харлан і Міжнародною федерацією, FIE оголосила, що інцидент у четвер навіть змінить правила фехтування. Традиційне рукостискання в кінці штурму буде негайно замінено на дистанційне вітання, яке дозволить українцям не підходити до росіян, навіть якщо вони змагатимуться як нейтрали”, – пише La Repubblica.

Крім того, відсторонення Харлан, яка відмовилася потиснути руку росіянці Анні Смірновій, призупинено, і вона зможе взяти участь у подальших змаганнях на чемпіонаті світу в командному заліку.

Цьому передував лист президента МОК Томаса Баха до Харлан і FIE, яким Міжнародний олімпійський комітет, всупереч дискваліфікації від FIE, надав Ользі автоматичне запрошення на Олімпіаду-2024.

Передісторія

26 липня Міністерство молоді та спорту України видало наказ, яким припинило вимогу до українських спортсменів бойкотувати міжнародні змагання за участі росіян і білорусів, навіть якщо вони змагаються в нейтральному статусі.

До початку дії цього наказу велика частина українських спортсменів була змушена відмовитися від участі в індивідуальних турнірах на чемпіонаті світу з фехтування в Мілані, а також у змаганнях з інших видів спорту.

27 липня уславлена українська фехтувальниця Ольга Харлан перемогла “нейтральну” росіянку Анну Смирнову на старті турніру шаблісток ЧС-2023 в Мілані. Але надалі суперниця подала протест, і Харлан отримала дискваліфікацію за відсутність “вияву поваги”. Річ у тім, що Харлан відмовилася тиснути руку росіянці. Натомість Ольга виставила вперед шаблю для привітання, як це було дозволено робити під час дії ковід-протоколів. Але напередодні турніру Міжнародна федерація фехтування (FIE) змінила правила, наполігши на обов’язковому рукостисканні суперниць.

Ці рішення спричинили хвилю обурення в українському суспільстві. Керівники держави, зокрема глава МЗС Дмитро Кулеба, виступили зі зверненнями до міжнародних інстанцій.

Сама Ольга Харлан заявила, що “примус до миру неможливий”, а правила у світі спорту мають змінитися відповідно до реалій.

27 липня пре