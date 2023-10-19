У центрі «оновленої картини запорожців» – морський піхотинець із Золотоноші

Роман Грибов, захисник острова Зміїного родом із Золотоноші на Черкащині, який взяв на себе відповідальність за знамениту фразу «Русскій воєнний корабль, іді на…», став прообразом головного персонажа «осучасненого» варіанта картини Іллі Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султанові», повідомляє “Козацький край”, – газета, яка розмістила обидві картини поруч на першій шпальті видання.

Французький фотомитець Емерік Луіссет назвав свою фотокартину «Здалеку я чую відповідь козаків». В основному «моделями» для фотороботи стали бійці 112-ї бригади територіальної оборони. Але замість рєпінського отамана Сірка на своїй фотокартині Емерік не бачив нікого іншого, аніж золотонісця Грибова. Француз, який добре знає українську історію і легенду, яка приписує кошовому запорожців Сірку авторство образливого для ворожого правителя листа, побачив у фразі «Русскій корабль, іді на…» пряму аналогію тому, як українці в усі часи поводяться в момент крайньої небезпеки…

«Тоді як війна, спрямована на завоювання української території, очевидна для всіх і її засудження є відносно консенсусним у Європі, значно підступнішою є війна, яка розгортається навколо контролю над історією та культурою. (Ця війна) залишається маловідомою, і багато європейців стають причетними, часто несвідомо, до поширення цього російського колоніального будівництва. Культура — це зброя на великому полі битви, давайте не забувати про це», – написав на своїй сторінці у соцмережі Емерік Луіссет.

До речі, мало хто знає, що знаменитий “Лист запорозьких козаків турецькому султанові”, сюжет якого Рєпін використав для найзнаменитішої своєї картини – в українських, російських і німецьких джерелах XVII століття спочатку називався “Листом ЧИГИРИНСЬКИХ козаків” – і тільки століттям пізніше замість чигиринців авторство листа почали приписувати запорожцям. До речі, сам Рєпін згадував про те, що частину колоритних типажів для прообразу персонажів цієї картини він знайшов на ярмарку саме в Чигирині – це були місцеві косарі, які очікували найму на роботу…

«Козацький край» вийшов на зв’язок з морським піхотинцем Романом Грибовим, який зараз воює на південному напрямку. У своєму коментарі для нашого видання воїн зазначив, що гордий честі продовжувати справу предків-козаків не словами, а справами. Відносно ж подальшої долі фотокартини зазначив, що найближчим Емерік Луіссет планує передати її до одного з музеїв визволеного Херсона – на урочистий захід запросить і золотонісця, що «відзнятий у ролі отамана».

Нагадаємо: поштова марка «Русскій воєнний корабль, іді…!», яка була презентована Укрпоштою 12 квітня 2022 року, вже влітку 2023 року отримала найвищу нагороду міжнародної філателістичної мистецької премії «Аsiago» (Італія) – гран-прі, або як його ще називають самі організатори – «філателістичний Оскар».