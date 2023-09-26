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“Довбуш” став найкасовішим українським фільмом 2023 року

Дата: 26.09.2023
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Пригодницько-історичний екшн “Довбуш” режисера Олеся Саніна став найкасовішим українським ігровим фільмом року. За даними Film.ua Group, за місяць у всеукраїнському прокаті стрічка зібрала понад 50 мільйонів гривень.

 «За період з 24 серпня по 24 вересня у кіно фільм зібрав касу в 50 160 362 грн та накопичив 354 647 проданих квитків», — йдеться у повідомленні.

Фільм розповідає про повстанський рух карпатських опришків на чолі з Олексою Довбушем у XVIII столітті. На сьогодні — це найдорожчий і наймасштабніший проєкт в українській кіноіндустрії. Зйомки коштували близько 120 млн грн, 65 млн з яких було надано Державним агентством України з питань кіно, інформує Фокус.

 Для фільму пошили понад 1000 костюмів, над якими працювало понад 3000 костюмерів, а кількість людей, одночасно залучених до знімального процесу, — близько 600 осіб. За інформацією команди картини, гримерний департамент “Довбуша” власноруч виготовив 450 перук і зварив 150 літрів кіношної крові.

Для зйомок стрічки побудували або відновили понад 20 локацій. У наймасштабніших сценах брали участь 500 людей, а одночасно в кадрі перебували по 50 каскадерів, описує команда “Довбуша”. Творці фільму їздили в експедиції, вивчали ремесла і техніки бою XVIІІ століття.

 За словами Олеся Саніна, права на показ фільму придбали понад 20 країн.

Нагадаємо, з 19 вересня музику до фільму “Довбуш” можна послухати на всіх музичних платформах. Плейлист під назвою Dovbush soundtracks доступний на Apple music, deezer, spotify, Amazon Music, Tidal, iTunes, YouTube та YouTube music. Авторами атмосферних саундтреків до фільму стали композитори Алла Загайкевич та Олександр Чорний.

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