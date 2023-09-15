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Білоруси-добровольці полку ім.Кастуся Калиновського звільнили від російських окупантів Кліщіївку на Донеччині

Дата: 15.09.2023
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Полк імені Кастуся Калиновського повідомив про звільнення села Кліщіївка в Бахмутському районі Донецької області та показав відео, на якому видно, як бійці йдуть населеним пунктом.

Про це повідомляє полк Калиновського в Telegram

“На відео – кадри, зняті медиками Калиновського полку, які в’їжджають у звільнену від російських окупантів Кліщіївку (передмістя Бахмута). Село було визволено, в тому числі, зусиллями бійців батальйону “Волат” та батальйону “Литвин” Калиновського полку, а також полкового БПЛА ім. Микити Кривцова”.

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