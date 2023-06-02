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Великобританія рішуче підтримує вступ України до НАТО

Дата: 02.06.2023
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Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підтвердив, що він підтримує вступ України до НАТО.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами на саміті Європейського політичного співтовариства в Молдові, – пише ТСН, посилаючись на PA Media.

“Я згоден із генеральним секретарем НАТО, що законне місце України – в НАТО, і те, про що ми також говоримо із Україною зараз, – це гарантування того, що вони мають усю необхідну підтримку для успішного контрнаступу”, – сказав він.

Сунак заявив, що він пишається підтримкою України, та додав, що хоче бути впевненим, що “ми зробимо все можливе для того, щоб Україна була успішною”.

“Ми хочемо бути впевненими, що ми створили безпекові механізми для України на довгострокову перспективу, тому ми посилаємо дуже сильний сигнал Владіміру Путіну, що ми нікуди не йдемо, ми будемо тут і будемо продовжувати підтримувати Україну – не тільки зараз, але й у подальші роки”, – підкреслив він.

Нагадаємо: 1 червня парламент Латвії проголосував за прискорене надання Україні членства у НАТО.

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