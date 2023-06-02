Потяги Укрзалізниці оснащують терміналами Starlink

Укрзалізниця разом із Мінцифрою до кінця 2023 року планують обладнати 16 потягів «Інтерсіті+» терміналами Starlink.

Про це пише видання Ain.ua.

Наразі Україною вже курсує тестовий поїзд класу «Інтерсіті+» із кількома десятками терміналів Starlink. Поїзд їздить різними маршрутами, щоб забезпечити максимально повне випробування. Також термінали використовують на потягах, які виконують дипломатичні рейси. Загалом залучено 40 терміналів.

Згідно з результатами тестування, найкращого результату можна досягти завдяки використанню комбінованої моделі Starlink та мереж LTE. Таке поєднання забезпечує наявність мережі на 97% протягом всього шляху.

Всього на один поїзд планується встановлювати 4 термінали, 10 сім-карт та по дві точки доступу в кожному вагоні «Інтерсіті+». Це дозволяє тримати швидкість на рівні 500 Мб/сек.

Нагадаємо, на 9 станціях Київщини встановили термінали для купівлі квитків на приміські поїзди.