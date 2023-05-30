Атака дронів на москву: Офіс Президента України заявляє: російські безпілотники “хочуть повернутися до своїх творців”

Атаку дронів на Москву 30 травня прокоментував радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. Він заявив, що російські БПЛА “хочуть повернутися до своїх творців”.

Про це Подоляк сказав у ефірі програми Breakfast Show.

Радник керівника ОП припустив, що не всі російські дрони “готові атакувати Україну”.

“Ви ж знаєте, ми втягуємося в епоху штучного інтелекту. Можливо, не всі дрони готові атакувати Україну і хочуть повернутися до своїх творців, та відповідним чином поставити запитання: “А навіщо ви нас відправляєте бити по дітях України, по Києву тощо?” – висловив думку Подоляк.

Він також наголосив, що жодних поступок з боку України на користь Росії у повномасштабній війні не буде. Зокрема, неможливі жодні лінії розмежування, як то було в період АТО на Донбасі 2014 року.

“Всі люди, які чомусь вважають, що можуть грати в односторонню гру, тобто що можна буде руйнувати суверенну державу абсолютно безкарно, після 15-ти місяців вони так і не зрозуміли, що в принципі, 14-го року в них не буде? Жодного там підписання лінії розмежування. Що вони далі зі своїми понтами розповідатимуть, як вони весь світ на коліна ставлять, – цього не буде. Кожен із них відповідатиме в повному об’ємі”, – запевнив радник голови ОП.

Атака дронами на Москву

У Москві 30 травня прогриміли вибухи і спрацювала ППО. Згодом місцева влада заявила про атаку безпілотниками. Внаслідок цього у російські столиці є пошкодження у будинках та поранені, сотні мешканців квартир довелося евакуювати. Атаки дронами зазнало і Підмосков’я: там теж працювала ППО і лунали вибухи.