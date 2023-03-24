Стартувала робота онлайн-курсу «ProKrym: державна політика реінтеграції Криму»

В Україні створили та запустили онлайн-курс «ProKrym: державна політика реінтеграції Криму».

Про це повідомили на фейсбук-сторінці Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим.

Курс безкоштовний і доступний на освітній онлайн-платформі “Зрозуміло” за посиланням.

У новому онлайн-курсі «ProKrym» йдеться про:

історію Кримського півострова, зокрема у контексті розвитку корінних народів та українців;

основні події та наслідки окупації для півострова та його населення;

ключові нормативно-правові акти, позиції України щодо термінології та окремих важливих питань, пов’язаних із окупацією;

кримські органи державної влади, які тимчасово переміщені та діють на підконтрольній території України;

позиції міжнародних інституцій у контексті тимчасової окупації Криму;

міжнародні судові процеси між Україною та Росією.

Ведучими курсу стали відомі українські журналісти Вадим Карп’як та Ірина Славінська.

Свої коментарі про Крим дали також запрошені українські експерти і представники органів влади, серед них: Таміла Ташева, Ірина Верещук, Антон Кориневич, Ігор Поночовний, Марія Томак, Арсен Жумаділов, Альона Луньова, Ольга Скрипник, Андрій Іванець.

Розробниці: відомі українські експертки Дар’я Свиридова та Юлія Тищенко.

Для кого?

Курс розроблений для державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування, політиків і просто громадян України, які цікавляться питаннями державної політики в контексті тимчасової окупації Криму.

До всіх лекцій додані кримськотатарські субтитри. Після успішно складеного фінального тесту слухачі отримають сертифікат із 0,2 кредитами ЄКТС.

Курс розроблений у межах Проєкту «Підтримка Кримської платформи: час нагадати, що Крим – це Україна», що виконується Фондом Східна Європа за сприяння USAID – US Agency for International Development.

Нагадаємо, раніше у Києві презентували онлайн-курсу «Qırım: Крим – це ми», створеного викладачами, науковцями та громадськими і державними діячами.