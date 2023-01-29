Український фільм “Будинок зі скалок” номінували на “Оскар”: хто ще у списку

У США оголосили номінантів на премію Американської академії кінематографічних мистецтв і наук “Оскар”. До списку номінантів вперше потрапила кінострічка про Україну “Будинок зі скалок”, пише Прямий.
Претендентів на найпрестижнішу кінонагороду оголосили у прямому ефірі, трансляцію якої вели на офіційному сайті премії.
Цьогоріч лідером за кількістю номінацій став фільм “Все завжди й водночас” – він представлений в 11 категоріях. Стрічки “На західному фронті без змін” та “Банші Інішерина” здобули по 9 номінацій.
Вперше в історії незалежної України український фільм отримав номінацію на Оскар 2023. Це документальний фільм данського режисера Симона Леренга Вільмонта Будинок зі скалок, знятий у копродукції Данії, України, Швеції та Фінляндії. Другим режисером став українець Азад Сафаров. Фільм побореться за нагороду у номінації “Найкращий документальний фільм”.
Також на Оскар претендує індійський фільм RRR, кілька сцен з якого знімалися в Україні — у Києві біля Маріїнського палацу та в Межигір’ї. Він побореться за нагороду Найкраща оригінальна пісня — Naatu Nautu композитора М.М. Кеервані.
Всі номінанти на “Оскар-2023”
Найкращий фільм:
- На західному фронті без змін / All Quiet on the Western Front
- Аватар: Шлях води / Avatar: The Way of Water
- Банші Інішеріна / The Banshees of Inisherin
- Елвіс / Elvis
- Все завжди й водночас / Everything Everywhere All at Once
- Фабельмани / The Fabelmans
- Тар / Tár
- Найкращий стрілець: Меверік / Top Gun: Maverick
- Трикутник смутку / Triangle of Sadness
- Жіночі плітки / Women Talking
Найкращий актор:
- Остін Батлер, Елвіс
- Колін Фаррелл, Банші Інішеріна
- Брендан Фрейзер, Кит
- Пол Мескал, Після сонця
- Білл Най, Жити
Найкраща акторка:
- Кейт Бланшет, Тар
- Ана де Армас, Блондинка
- Андреа Райсборо, Заради Леслі
- Мішель Вілльямс, Фабельмани
- Мішель Йео, Все одразу і водночас
Найкращий режисер:
- Мартін Макдонах, Банші Інішеріна
- Ден Кван і Деніел Шайнерт, Все одразу і водночас
- Стівен Спілберг, Фабельмани
- Тодд Філд, Тар
- Рубен Остлунд, Трикутник смутку
Найкращий актор другого плану:
- Брендан Глісон, Банші Інішеріна
- Брайан Тайрі Генрі, Мість через озеро
- Джадд Хірш, Фабельмани
- Баррі Кеоган, Банші Інішеріна
- Джонатан Ке Кван, Все одразу і водночас
Найкраща акторка другого плану:
- Анджела Бассетт, Чорна Пантера: Ваканда назавжди
- Хонг Чау, Кит
- Керрі Кондон, Банші Інішеріна
- Джеймі Лі Кертіс, Все одразу і водночас
- Стефані Хсу, Все одразу і водночас
Найкращий анімаційний фільм:
- Піноккіо Гільєрмо дель Торо / Guillermo del Toro’s Pinocchio
- Марсель, черепашка у черевиках / Marcel the Shell With Shoes On
- Кіт у чоботях: Останнє бажання / Puss In Boots
- Морський монстр / The Sea Beast
- Я — панда / Turning Red
Найкращий документальний фільм:
- Все, що дихає / All That Breathes
- Вся краса та кровопролиття / All The Beauty and the Bloodshed
- Вогонь кохання / Fire of Love
- Будинок зі скалок / A House Made of Splinters
- Навальний / Navalny
Найкращий міжнародний фільм:
- На західному фронті без змін / All Quiet on the Western Front
- Аргентина, 1985 / Argentina, 1985
- Близько / Close
- Іа / EO
- Тихоня / The Quiet Girl
Найкращий адаптований сценарій:
- На західному фронті без змін / All Quiet on the Western Front
- Ножі наголо: Скляна цибуля / Glass Onion: A Knives Out Mystery
- Жити / Living
- Найкращий стрілець: Меверік / Top Gun: Maverick
- Жіночі плітки / Women Talking
Найкращий оригінальний сценарій:
- Банші Інішеріна / The Banshees of Inisherin
- Все одразу і водночас / Everything Everywhere All at Once
- Фабельмани / The Fabelmans
- Тар / Tár
- Трикутник смутку / Triangle of Sadness
Найкраща операторська робота:
- На західному фронті без змін / All Quiet on the Western Front
- Бардо / Bardo
- Елвіс / Elvis
- Імперія світла / Empire of Light
- Тар / Tár
Найкращий монтаж:
- Банші Інішеріна / The Banshees of Inisherin
- Елвіс / Elvis
- Все одразу і водночас / Everything Everywhere All at Once
- Тар / Tár
- Найкращий стрілець: Меверік / Top Gun: Maverick
Найкраща оригінальна музика:
- На західному фронті без змін / All Quiet on the Western Front, композитор Фолькер Бельтерманн
- Вавилон / Babylon, композитор Джастін Гурвіц
- Банші Інішеріна / The Banshees of Inisherin, Картер Бьоруелл
- Все одразу і водночас / Everything Everywhere All at Once, композитор гурт Son Lux
- Фабельмани / The Fabelmans, композитор Джон Вілльямс
Найкраща оригінальна пісня:
- Applause, Тепер разом / Tell It like a Woman
- Hold My Hand, Найкращий стрілець: Меверік / Top Gun: Maverick
- Lift Me Up, Чорна Пантера: Ваканда назавжди / Black Panther: Wakanda Forever
- Naatu Naatu, RRR
- This Is A Life, Все одразу і водночас / Everything Everywhere All at Once
Найкраща робота художника-постановника:
- На західному фронті без змін / All Quiet on the Western Front
- Аватар: Шлях води / Avatar: The Way of Water
- Вавилон / Babylon
- Елвіс / Elvis
- Фабельмани / The Fabelmans
Найкращі костюми:
- Вавилон/ Babylon
- Чорна Пантера: Ваканда назавжди / Black Panther: Wakanda Forever
- Елвіс / Elvis
- Все одразу і водночас / Everything Everywhere All at Once
- Місис Гарріс їде у Париж / Mrs. Harris Goes to Paris
Найкращий грим та зачіски:
- На західному фронті без змін / All Quiet on the Western Front
- Бетмен / The Batman
- Чорна Пантера: Ваканда назавжди / Black Panther: Wakanda Forever
- Елвіс / Elvis
- Кит / The Whale
Найкращий ігровий короткометражний фільм:
- Ірландське прощання / An Irish Goodbye
- Івалу / Ivalu
- Учні / Le Pupille
- Нічна поїздка / Night Ride
- Червона валіза / The Red Suitcase
Найкращий документальний короткометражний фільм:
- Шептуни слонів / The Elephant Whisperers
- Виїзд / Haulout
- Як ви вимірюєте рік? / How Do You Measure a Year?
- Ефект Марти Мітчелл / The Martha Mitchell Effect
- Незнайомець біля воріт / Stranger at the Gate
Найкраща анімована короткометражка:
- Хлопчик, крот, лисиця та кінь / The Boy, The Mole, The Fox and the Horse
- Летючий моряк / The Flying Sailor
- Торговці льодом / Ice Merchants
- Мій рік пенісів / My Year of Dicks
- Страус сказав мені, що світ фальшивий, і я думаю, що я в це вірю / An Ostrich Told Me the World is Fake and I Think I Believe It
Найкращий звук:
- На західному фронті без змін / All Quiet on the Western Front
- Аватар: Шлях води / Avatar: The Way of Water
- Бетмен / The Batman
- Елвіс / Elvis
- Найкращий стрілець: Меверік / Top Gun: Maverick
Найкращі візуальні ефекти:
- На західному фронті без змін / All Quiet on the Western Front
- Аватар: Шлях води / Avatar: The Way of Water
- Бетмен/ The Batman
- Чорна Пантера: Ваканда назавжди / Black Panther: Wakanda Forever
- Найкращий стрілець: Меверік / Top Gun: Maverick
Церемонія нагородження премією Оскар 2023 відбудеться у неділю, 12 березня, у звичному форматі в театрі Долбі в Лос-Анджелесі. Вже відомо, що ведучим 95-ї церемонії стане американський комік Джиммі Кіммел.