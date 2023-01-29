﻿

Український фільм “Будинок зі скалок” номінували на “Оскар”: хто ще у списку

Дата: 29.01.2023
Автор:

У США оголосили номінантів на премію Американської академії кінематографічних мистецтв і наук “Оскар”. До списку номінантів вперше потрапила кінострічка про Україну “Будинок зі скалок”, пише Прямий.

Претендентів на найпрестижнішу кінонагороду оголосили у прямому ефірі, трансляцію якої вели на офіційному сайті премії.

Джерело: Depositphotos

Цьогоріч лідером за кількістю номінацій став фільм “Все завжди й водночас” – він представлений в 11 категоріях. Стрічки “На західному фронті без змін” та “Банші Інішерина” здобули по 9 номінацій.

Вперше в історії незалежної України український фільм отримав номінацію на Оскар 2023. Це документальний фільм данського режисера Симона Леренга Вільмонта Будинок зі скалок, знятий у копродукції Данії, України, Швеції та Фінляндії. Другим режисером став українець Азад Сафаров. Фільм побореться за нагороду у номінації “Найкращий документальний фільм”.

Також на Оскар претендує індійський фільм RRR, кілька сцен з якого знімалися в Україні — у Києві біля Маріїнського палацу та в Межигір’ї. Він побореться за нагороду Найкраща оригінальна пісня — Naatu Nautu композитора М.М. Кеервані.

Всі номінанти на “Оскар-2023”

Найкращий фільм:

  • На західному фронті без змін / All Quiet on the Western Front
  • Аватар: Шлях води / Avatar: The Way of Water
  • Банші Інішеріна / The Banshees of Inisherin
  • Елвіс / Elvis
  • Все завжди й водночас / Everything Everywhere All at Once
  • Фабельмани / The Fabelmans
  • Тар / Tár
  • Найкращий стрілець: Меверік / Top Gun: Maverick
  • Трикутник смутку / Triangle of Sadness
  • Жіночі плітки / Women Talking

Найкращий актор:

  • Остін Батлер, Елвіс
  • Колін Фаррелл, Банші Інішеріна
  • Брендан Фрейзер, Кит
  • Пол Мескал, Після сонця
  • Білл Най, Жити

Найкраща акторка:

  • Кейт Бланшет, Тар
  • Ана де Армас, Блондинка
  • Андреа Райсборо, Заради Леслі
  • Мішель Вілльямс, Фабельмани
  • Мішель Йео, Все одразу і водночас

Найкращий режисер:

  • Мартін Макдонах, Банші Інішеріна
  • Ден Кван і Деніел Шайнерт, Все одразу і водночас
  • Стівен Спілберг, Фабельмани
  • Тодд Філд, Тар
  • Рубен Остлунд, Трикутник смутку

Найкращий актор другого плану:

  • Брендан Глісон, Банші Інішеріна
  • Брайан Тайрі Генрі, Мість через озеро
  • Джадд Хірш, Фабельмани
  • Баррі Кеоган, Банші Інішеріна
  • Джонатан Ке Кван, Все одразу і водночас

Найкраща акторка другого плану:

  • Анджела Бассетт, Чорна Пантера: Ваканда назавжди
  • Хонг Чау, Кит
  • Керрі Кондон, Банші Інішеріна
  • Джеймі Лі Кертіс, Все одразу і водночас
  • Стефані Хсу, Все одразу і водночас

Найкращий анімаційний фільм:

  • Піноккіо Гільєрмо дель Торо / Guillermo del Toro’s Pinocchio
  • Марсель, черепашка у черевиках / Marcel the Shell With Shoes On
  • Кіт у чоботях: Останнє бажання / Puss In Boots
  • Морський монстр / The Sea Beast
  • Я — панда / Turning Red

Найкращий документальний фільм:

  • Все, що дихає / All That Breathes
  • Вся краса та кровопролиття / All The Beauty and the Bloodshed
  • Вогонь кохання / Fire of Love
  • Будинок зі скалок / A House Made of Splinters
  • Навальний / Navalny

Найкращий міжнародний фільм:

  • На західному фронті без змін / All Quiet on the Western Front
  • Аргентина, 1985 / Argentina, 1985
  • Близько / Close
  • Іа / EO
  • Тихоня / The Quiet Girl

Найкращий адаптований сценарій:

  • На західному фронті без змін / All Quiet on the Western Front
  • Ножі наголо: Скляна цибуля / Glass Onion: A Knives Out Mystery
  • Жити / Living
  • Найкращий стрілець: Меверік / Top Gun: Maverick
  • Жіночі плітки / Women Talking

Найкращий оригінальний сценарій:

  • Банші Інішеріна / The Banshees of Inisherin
  • Все одразу і водночас / Everything Everywhere All at Once
  • Фабельмани / The Fabelmans
  • Тар / Tár
  • Трикутник смутку / Triangle of Sadness

Найкраща операторська робота:

  • На західному фронті без змін / All Quiet on the Western Front
  • Бардо / Bardo
  • Елвіс / Elvis
  • Імперія світла / Empire of Light
  • Тар / Tár

Найкращий монтаж:

  • Банші Інішеріна / The Banshees of Inisherin
  • Елвіс / Elvis
  • Все одразу і водночас / Everything Everywhere All at Once
  • Тар / Tár
  • Найкращий стрілець: Меверік / Top Gun: Maverick

Найкраща оригінальна музика:

  • На західному фронті без змін / All Quiet on the Western Front, композитор Фолькер Бельтерманн
  • Вавилон / Babylon, композитор Джастін Гурвіц
  • Банші Інішеріна / The Banshees of Inisherin, Картер Бьоруелл
  • Все одразу і водночас / Everything Everywhere All at Once, композитор гурт Son Lux
  • Фабельмани / The Fabelmans, композитор Джон Вілльямс

Найкраща оригінальна пісня:

  • Applause, Тепер разом / Tell It like a Woman
  • Hold My Hand, Найкращий стрілець: Меверік / Top Gun: Maverick
  • Lift Me Up, Чорна Пантера: Ваканда назавжди / Black Panther: Wakanda Forever
  • Naatu Naatu, RRR
  • This Is A Life, Все одразу і водночас / Everything Everywhere All at Once

Найкраща робота художника-постановника:

  • На західному фронті без змін / All Quiet on the Western Front
  • Аватар: Шлях води / Avatar: The Way of Water
  • Вавилон / Babylon
  • Елвіс / Elvis
  • Фабельмани / The Fabelmans

Найкращі костюми:

  • Вавилон/ Babylon
  • Чорна Пантера: Ваканда назавжди / Black Panther: Wakanda Forever
  • Елвіс / Elvis
  • Все одразу і водночас / Everything Everywhere All at Once
  • Місис Гарріс їде у Париж / Mrs. Harris Goes to Paris

Найкращий грим та зачіски:

  • На західному фронті без змін / All Quiet on the Western Front
  • Бетмен / The Batman
  • Чорна Пантера: Ваканда назавжди / Black Panther: Wakanda Forever
  • Елвіс / Elvis
  • Кит / The Whale

Найкращий ігровий короткометражний фільм:

  • Ірландське прощання / An Irish Goodbye
  • Івалу / Ivalu
  • Учні / Le Pupille
  • Нічна поїздка / Night Ride
  • Червона валіза / The Red Suitcase

Найкращий документальний короткометражний фільм:

  • Шептуни слонів / The Elephant Whisperers
  • Виїзд / Haulout
  • Як ви вимірюєте рік? / How Do You Measure a Year?
  • Ефект Марти Мітчелл / The Martha Mitchell Effect
  • Незнайомець біля воріт / Stranger at the Gate

Найкраща анімована короткометражка:

  • Хлопчик, крот, лисиця та кінь / The Boy, The Mole, The Fox and the Horse
  • Летючий моряк / The Flying Sailor
  • Торговці льодом / Ice Merchants
  • Мій рік пенісів / My Year of Dicks
  • Страус сказав мені, що світ фальшивий, і я думаю, що я в це вірю / An Ostrich Told Me the World is Fake and I Think I Believe It

Найкращий звук:

  • На західному фронті без змін / All Quiet on the Western Front
  • Аватар: Шлях води / Avatar: The Way of Water
  • Бетмен / The Batman
  • Елвіс / Elvis
  • Найкращий стрілець: Меверік / Top Gun: Maverick

Найкращі візуальні ефекти:

  • На західному фронті без змін / All Quiet on the Western Front
  • Аватар: Шлях води / Avatar: The Way of Water
  • Бетмен/ The Batman
  • Чорна Пантера: Ваканда назавжди / Black Panther: Wakanda Forever
  • Найкращий стрілець: Меверік / Top Gun: Maverick

Церемонія нагородження премією Оскар 2023 відбудеться у неділю, 12 березня, у звичному форматі в театрі Долбі в Лос-Анджелесі. Вже відомо, що ведучим 95-ї церемонії стане американський комік Джиммі Кіммел.

Поделиться в соц. сетях

Share to LiveJournal
Share to Odnoklassniki
﻿

Напишіть відгук

Свіжий випуск

Газета 'Козацький край' номер 1 від червень 2022

дружні сайти

ТМ “Еко-Ферма”

Музейно-етнографічний комплекс “Дикий Хутір”

Світовий Конґрес Українців

Млини України

Млини України

Туристична компанія “Від Краю – до Краю”

Від краю до краю

© 2011-‘2023’.Вільне Козацтво Холодного Яру