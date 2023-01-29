Український фільм “Будинок зі скалок” номінували на “Оскар”: хто ще у списку

У США оголосили номінантів на премію Американської академії кінематографічних мистецтв і наук “Оскар”. До списку номінантів вперше потрапила кінострічка про Україну “Будинок зі скалок”, пише Прямий.

Претендентів на найпрестижнішу кінонагороду оголосили у прямому ефірі, трансляцію якої вели на офіційному сайті премії.

Цьогоріч лідером за кількістю номінацій став фільм “Все завжди й водночас” – він представлений в 11 категоріях. Стрічки “На західному фронті без змін” та “Банші Інішерина” здобули по 9 номінацій.

Вперше в історії незалежної України український фільм отримав номінацію на Оскар 2023. Це документальний фільм данського режисера Симона Леренга Вільмонта Будинок зі скалок, знятий у копродукції Данії, України, Швеції та Фінляндії. Другим режисером став українець Азад Сафаров. Фільм побореться за нагороду у номінації “Найкращий документальний фільм”.

Також на Оскар претендує індійський фільм RRR, кілька сцен з якого знімалися в Україні — у Києві біля Маріїнського палацу та в Межигір’ї. Він побореться за нагороду Найкраща оригінальна пісня — Naatu Nautu композитора М.М. Кеервані.

Всі номінанти на “Оскар-2023”

Найкращий фільм:

На західному фронті без змін / All Quiet on the Western Front

Аватар: Шлях води / Avatar: The Way of Water

Банші Інішеріна / The Banshees of Inisherin

Елвіс / Elvis

Все завжди й водночас / Everything Everywhere All at Once

Фабельмани / The Fabelmans

Тар / Tár

Найкращий стрілець: Меверік / Top Gun: Maverick

Трикутник смутку / Triangle of Sadness

Жіночі плітки / Women Talking

Найкращий актор:

Остін Батлер, Елвіс

Колін Фаррелл, Банші Інішеріна

Брендан Фрейзер, Кит

Пол Мескал, Після сонця

Білл Най, Жити

Найкраща акторка:

Кейт Бланшет, Тар

Ана де Армас, Блондинка

Андреа Райсборо, Заради Леслі

Мішель Вілльямс, Фабельмани

Мішель Йео, Все одразу і водночас

Найкращий режисер:

Мартін Макдонах, Банші Інішеріна

Ден Кван і Деніел Шайнерт, Все одразу і водночас

Стівен Спілберг, Фабельмани

Тодд Філд, Тар

Рубен Остлунд, Трикутник смутку

Найкращий актор другого плану:

Брендан Глісон, Банші Інішеріна

Брайан Тайрі Генрі, Мість через озеро

Джадд Хірш, Фабельмани

Баррі Кеоган, Банші Інішеріна

Джонатан Ке Кван, Все одразу і водночас

Найкраща акторка другого плану:

Анджела Бассетт, Чорна Пантера: Ваканда назавжди

Хонг Чау, Кит

Керрі Кондон, Банші Інішеріна

Джеймі Лі Кертіс, Все одразу і водночас

Стефані Хсу, Все одразу і водночас

Найкращий анімаційний фільм:

Піноккіо Гільєрмо дель Торо / Guillermo del Toro’s Pinocchio

Марсель, черепашка у черевиках / Marcel the Shell With Shoes On

Кіт у чоботях: Останнє бажання / Puss In Boots

Морський монстр / The Sea Beast

Я — панда / Turning Red

Найкращий документальний фільм:

Все, що дихає / All That Breathes

Вся краса та кровопролиття / All The Beauty and the Bloodshed

Вогонь кохання / Fire of Love

Будинок зі скалок / A House Made of Splinters

Навальний / Navalny

Найкращий міжнародний фільм:

На західному фронті без змін / All Quiet on the Western Front

Аргентина, 1985 / Argentina, 1985

Близько / Close

Іа / EO

Тихоня / The Quiet Girl

Найкращий адаптований сценарій:

На західному фронті без змін / All Quiet on the Western Front

Ножі наголо: Скляна цибуля / Glass Onion: A Knives Out Mystery

Жити / Living

Найкращий стрілець: Меверік / Top Gun: Maverick

Жіночі плітки / Women Talking

Найкращий оригінальний сценарій:

Банші Інішеріна / The Banshees of Inisherin

Все одразу і водночас / Everything Everywhere All at Once

Фабельмани / The Fabelmans

Тар / Tár

Трикутник смутку / Triangle of Sadness

Найкраща операторська робота:

На західному фронті без змін / All Quiet on the Western Front

Бардо / Bardo

Елвіс / Elvis

Імперія світла / Empire of Light

Тар / Tár

Найкращий монтаж:

Банші Інішеріна / The Banshees of Inisherin

Елвіс / Elvis

Все одразу і водночас / Everything Everywhere All at Once

Тар / Tár

Найкращий стрілець: Меверік / Top Gun: Maverick

Найкраща оригінальна музика:

На західному фронті без змін / All Quiet on the Western Front, композитор Фолькер Бельтерманн

Вавилон / Babylon, композитор Джастін Гурвіц

Банші Інішеріна / The Banshees of Inisherin, Картер Бьоруелл

Все одразу і водночас / Everything Everywhere All at Once, композитор гурт Son Lux

Фабельмани / The Fabelmans, композитор Джон Вілльямс

Найкраща оригінальна пісня:

Applause, Тепер разом / Tell It like a Woman

Hold My Hand, Найкращий стрілець: Меверік / Top Gun: Maverick

Lift Me Up, Чорна Пантера: Ваканда назавжди / Black Panther: Wakanda Forever

Naatu Naatu, RRR

This Is A Life, Все одразу і водночас / Everything Everywhere All at Once

Найкраща робота художника-постановника:

На західному фронті без змін / All Quiet on the Western Front

Аватар: Шлях води / Avatar: The Way of Water

Вавилон / Babylon

Елвіс / Elvis

Фабельмани / The Fabelmans

Найкращі костюми:

Вавилон/ Babylon

Чорна Пантера: Ваканда назавжди / Black Panther: Wakanda Forever

Елвіс / Elvis

Все одразу і водночас / Everything Everywhere All at Once

Місис Гарріс їде у Париж / Mrs. Harris Goes to Paris

Найкращий грим та зачіски:

На західному фронті без змін / All Quiet on the Western Front

Бетмен / The Batman

Чорна Пантера: Ваканда назавжди / Black Panther: Wakanda Forever

Елвіс / Elvis

Кит / The Whale

Найкращий ігровий короткометражний фільм:

Ірландське прощання / An Irish Goodbye

Івалу / Ivalu

Учні / Le Pupille

Нічна поїздка / Night Ride

Червона валіза / The Red Suitcase

Найкращий документальний короткометражний фільм:

Шептуни слонів / The Elephant Whisperers

Виїзд / Haulout

Як ви вимірюєте рік? / How Do You Measure a Year?

Ефект Марти Мітчелл / The Martha Mitchell Effect

Незнайомець біля воріт / Stranger at the Gate

Найкраща анімована короткометражка:

Хлопчик, крот, лисиця та кінь / The Boy, The Mole, The Fox and the Horse

Летючий моряк / The Flying Sailor

Торговці льодом / Ice Merchants

Мій рік пенісів / My Year of Dicks

Страус сказав мені, що світ фальшивий, і я думаю, що я в це вірю / An Ostrich Told Me the World is Fake and I Think I Believe It

Найкращий звук:

На західному фронті без змін / All Quiet on the Western Front

Аватар: Шлях води / Avatar: The Way of Water

Бетмен / The Batman

Елвіс / Elvis

Найкращий стрілець: Меверік / Top Gun: Maverick

Найкращі візуальні ефекти:

На західному фронті без змін / All Quiet on the Western Front

Аватар: Шлях води / Avatar: The Way of Water

Бетмен/ The Batman

Чорна Пантера: Ваканда назавжди / Black Panther: Wakanda Forever

Найкращий стрілець: Меверік / Top Gun: Maverick

Церемонія нагородження премією Оскар 2023 відбудеться у неділю, 12 березня, у звичному форматі в театрі Долбі в Лос-Анджелесі. Вже відомо, що ведучим 95-ї церемонії стане американський комік Джиммі Кіммел.