Європа укомплектує танками Leopard два батальйони ЗСУ, а США танками Abrams – третій батальйон. Канада теж готує танки…

Країни Європи хочуть передати Україні танки для двох танкових батальйонів, а Сполучені Штати укомплектують ще один танками Abrams.

Про це повідомляє видання Spiegel.

Рішення уряду Німеччини про передачу Україні 14 танків Leopard 2A6 розблокувало більший пакет допомоги від країн Європи.

Загалом планують сформувати два танкових батальйони по 40 одиниць техніки якомога швидше.

Leopard 2A6 збройних сил Німеччини. Фото з відкритих джерел.

Підкреслюють, що німецькі танки мають надійти в кінці березня 2023 року.

Зауважують, що це рішення у Європі ухвалювали в координації зі США, які мають також передати батальйон танків Abrams.

Роту одного з батальйонів сформують танки Leopard 2A6 від Німеччини, Фінляндії, Іспанії та Нідерландів.

Другий батальйон з танків Leopard 2A4 збирають Польща та Норвегія.

Польські танки Leopard 2A4 в ході навчань Lampart-20, 2020 рік.

Нагадаємо, напередодні про намір передати танки Leopard 2 також повідомила Португалія. Крім того, про імовірну передачу танків Україні заявила Швеція.

Загалом повідомляли про коаліцію з 12 країн, які готові взяти участь у передачі Україні танків.

Тим часом, Збройні сили Канади можуть відправити Україні ще понад десять танків Leopard 2 або навіть більше.

Такою інформацією поділилося одне з джерел Міноборони і промисловості, пише Ottawa Citizen. Всього на озброєнні Канади є 112 танків: частина з них використовується в ході тренувань, інша – виконує функцію броньованих ремонтно-евакуаційних машин.