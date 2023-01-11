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Фотограф з Ужгорода здобув “срібло” престижних міжнародних конкурсів у Нью-Йорку та Токіо

Дата: 11.01.2023
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Фотопроект “Культурний етнос Закарпаття” ужгородського фотографа Михайла Дороговича здобув срібло на конкурсі New York Photography Awards.

Серія знімків людей у традиційному для різних куточків багатонаціонального Закарпаття одягу зайняла друге місце в номінації People Photography/Culture (“Люди/Культура”).

Мешканці Закарпаття, а це різні етнічні групи: українці (лемки, бойки, гуцули та доляни), угорці, румуни, словаки, німці (шваби), євреї, змогли успадкувати надзвичайні багатства. Вони збереглися в народному побуті, одязі та тканинах, гончарному посуді. Це візерунки та орнаменти, форма та дизайн, багатство кольорів. …

“Унікальна культурна спадщина народів Закарпаття” розповість про це неймовірне багатство найбіднішого краю, який нині впирається в чотири європейські кордони, про красу та духовне багатство закарпатців, працю майстрів, побут, гордість і колорит, що дещо зів’яв, але ще живий“, – йдеться в описі проекту на сайті фотоконкурсу.

Фотографії, що показують світові самобутність найзахіднішого регіону України, були відзняті в “ужгородському Пирогові” – Закарпатському музеї архітектури та побуту. У ньому звезені з різних частин регіону будівлі формують зразок давнього закарпатського села та відтворюють побут його жителів.

Фотографії, що показують світові самобутність найзахіднішого регіону України, Михайло Дорогович відзняв у Закарпатському музеї архітектури та побуту

Незадовго до перемоги на New York Photography Awards 2022 фотопроєкт “Культурний етнос Закарпаття” також оцінили ще на одному престижному міжнародному фотоконкурсі – Tokyo International Foto Awards 2022 в Японії. Тут світлини Дороговича також відзначили срібною нагородою.

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