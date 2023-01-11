Фотограф з Ужгорода здобув “срібло” престижних міжнародних конкурсів у Нью-Йорку та Токіо

Фотопроект “Культурний етнос Закарпаття” ужгородського фотографа Михайла Дороговича здобув срібло на конкурсі New York Photography Awards.

Серія знімків людей у традиційному для різних куточків багатонаціонального Закарпаття одягу зайняла друге місце в номінації People Photography/Culture (“Люди/Культура”).

“Мешканці Закарпаття, а це різні етнічні групи: українці (лемки, бойки, гуцули та доляни), угорці, румуни, словаки, німці (шваби), євреї, змогли успадкувати надзвичайні багатства. Вони збереглися в народному побуті, одязі та тканинах, гончарному посуді. Це візерунки та орнаменти, форма та дизайн, багатство кольорів. …

“Унікальна культурна спадщина народів Закарпаття” розповість про це неймовірне багатство найбіднішого краю, який нині впирається в чотири європейські кордони, про красу та духовне багатство закарпатців, працю майстрів, побут, гордість і колорит, що дещо зів’яв, але ще живий“, – йдеться в описі проекту на сайті фотоконкурсу.

Фотографії, що показують світові самобутність найзахіднішого регіону України, були відзняті в “ужгородському Пирогові” – Закарпатському музеї архітектури та побуту. У ньому звезені з різних частин регіону будівлі формують зразок давнього закарпатського села та відтворюють побут його жителів.

Незадовго до перемоги на New York Photography Awards 2022 фотопроєкт “Культурний етнос Закарпаття” також оцінили ще на одному престижному міжнародному фотоконкурсі – Tokyo International Foto Awards 2022 в Японії. Тут світлини Дороговича також відзначили срібною нагородою.