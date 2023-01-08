Пентагон готовий надати Україні десятки бронемашин Bradley

Після кількох місяців опору проханням Києва поставити танки для боротьби з росіянами, Сполучені Штати та їхні союзники тепер готові надати Україні різні бойові броньовані машини, пише Washington Post.

У середу, 4 січня на запитання про те, чи розглядають США можливість передачі Україні американських бойових машин Bradley, президент Байден відповів ствердно. Високопосадовець адміністрації сказав, що Bradley можуть бути включені в пакет зброї, який оголосять вже цього тижня.

Reuters вказує, що новий пакет озброєнь США для України включатиме близько 50 бойових машин Bradley. Пакет коштуватиме приблизно 2,8 мільярда доларів.

Перед цим у середу Франція заявила, що надасть Україні легкі колісні танки. Перша поставка західної мобільної бронетехніки є ще однією важливою віхою у постачанні передового озброєння українським силам, включно з важкою артилерією та високоточними ракетними установками великої дальності.

Ці новини надійшли лише через кілька тижнів після того, як адміністрація Байдена оголосила, що поставить Києву ракетну батарею Patriot, найдосконалішу зброю протиповітряної оборони в арсеналі США, для захисту від російських ракетних і безпілотних атак на енергетичну та цивільну інфраструктуру.

Офіційні особи США заявили, що українцям потрібна здатність проводити маневри за допомогою бронетехніки, що дозволить їм вступати в бій з ворогом і просуватися вперед під вогнем, пише Washington Post.

Спочатку західні союзники України тренували лише невеликі підрозділи українських військових для роботи з окремими системами озброєння, проте зараз відкликають тисячі українських солдатів з лінії фронту для комбінованих маневрових тренувань у Європі.

Німеччина неодноразово відхиляла запити України про бойові машини піхоти Marder і танки Leopard 2 – головним чином на тій підставі, що вона не хоче першою надавати таку зброю.

Переважно вагання Заходу раніше спричиняло небажання провокувати Росію на “ескалацію” війни. Рішення відправити такі системи, як HIMARS, ухвалили, коли ситуація на полі бою змінилася, сказав представник адміністрації США.

Як і очікувалося, кожен прогрес у озброєнні України викликав звинувачення з боку президента Росії Володимира Путіна в тому, що НАТО активно веде війну проти Росії. Але саме жорстокість Москви, особливо напади на цивільне населення, налаштувала Захід іти вперед, кажуть в адміністрації.

“Давайте будемо відвертими, – цитує Washington Post неназваного американського чиновника. – Путін може стверджувати скільки завгодно, що це війна Заходу… Але ми всі знаємо, що це нісенітниці. Це російська агресивна війна проти України”.

“Ми надаємо і будемо продовжувати надавати їм (українцям - Ред.) системи захисту”, – додав цей чиновник.

Рішення відправити бойові броньовані машини ухвалили всього за кілька тижнів після того, як президент України Володимир Зеленський закликав терміново надати Україні танки під час візиту до Вашингтона наприкінці минулого місяця.

4 січня у своєму вечірньому зверненні до українського народу, Зеленський привітав рішення Франції надати колісні танки як “чіткий сигнал усім іншим нашим партнерам: немає жодної раціональної причини, чому Україні досі не поставили танки західного зразка… Ми маємо покласти край російській агресії саме цього року, а не відкладати будь-які оборонні можливості, які можуть прискорити розгром держави-терориста”.

“Сучасна західна бронетехніка, танки західного типу – це лише одна з цих ключових можливостей”, – сказав Зеленський.