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Франція відправляє Україні танки AMX-10RC і бронетранспортери Bastion

Дата: 05.01.2023
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Легкі французькі танки AMX-10RC добре зарекомендували себе у боях проти застарілих радянських танків Іраку, під час війни у Персидській затоці

Збройні Сили України посиляться новим зразком бронетехніки з Франції – президент країни Еммануель Макрон у телефонній розмові повідомив Володимиру Зеленському, що в Україну буде відправлено французькі колісні танки AMX-10RC, повідомляє видання Reuters.

Передачу “легких танків” також підтвердив у своєму акаунті у Twiter Володимир Зеленський, а також додав, що разом з цими машинами Україна отримає й бронетранспортери Bastion.

Інших деталей щодо такої домовленості поки що не повідомляється, втім наразі відомо, що перемовини між Україною та Францією стосовно постачання “інших типів транспортних засобів” триватимуть й надалі.

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