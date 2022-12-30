Валерій Залужний привітав українців з Новим роком і Різдвом: “У боротьбі народжується нація!”

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на своїй Facebook-сторінці опублікував привітання з Новим 2023 роком і Різдвом Христовим.

Цитуємо знаменитого генерала, чиє ім’я викликає повагу в Україні й світі і страх – у росії:

“Ми не обирали війну. Але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці.

На наших плечах і плечах наших рідних – важкі випробування, біль і страждання. Це Різдво має присмак сліз і колір крові. Проте нам вистачить сил здолати ворога. У боротьбі народжується нація. Хай вас, рідні, береже Господь.

Нехай наша перемога стане початком розквіту України і кінцем для Росії!

Всіх, хто в строю, хто зараз утримує наші позиції. Рідних і близьких наших захисників і захисниць. Всіх, хто молиться, вірить, допомагає Збройним Силам. Всіх, хто разом з нами протистоїть світовому злу, – з Новим Роком і Різдвом Христовим!”