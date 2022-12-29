ЗСУ наносять потужних ударів ворогу: протягом доби ліквідовано 790 російських окупантів

Згідно оновлених даних Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.12 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 104560 (+790) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3018 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6047(+10) од,
- артилерійських систем — 2004 (+5) од,
- РСЗВ ‒ 423 (+5) од,
- засоби ППО ‒ 212 (+0) од,
- літаків — 283 (+0) од,
- гелікоптерів — 268 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 1717 (+10),
- крилаті ракети ‒ 653 (+0),
- кораблі / катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 4 675(+15) од,
- спеціальна техніка ‒ 179 (+0).
Дані уточнюються.
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила ‒ в правді!