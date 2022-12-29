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ЗСУ наносять потужних ударів ворогу: протягом доби ліквідовано 790 російських окупантів

Дата: 29.12.2022
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ЗСУ демонструють чудові результати на полі бою

Згідно оновлених даних Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.12 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 104560 (+790) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3018 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6047(+10) од,
  • артилерійських систем — 2004 (+5) од,
  • РСЗВ ‒ 423 (+5) од,
  • засоби ППО ‒ 212 (+0) од,
  • літаків — 283 (+0) од,
  • гелікоптерів — 268 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 1717 (+10),
  • крилаті ракети ‒ 653 (+0),
  • кораблі / катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 4 675(+15) од,
  • спеціальна техніка ‒ 179 (+0).

Дані уточнюються.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила ‒ в правді!

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