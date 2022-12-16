Українські важкоатлетки виграли “золото” й “срібло” чемпіонату світу

Українські важкоатлетки вибороли «золото» та «срібло» на чемпіонаті світу в Колумбії.

Про це повідомили у Федерації важкої атлетики України.

Нові медалі до скарбнички національної збірної принесли Ірина Деха та Аліна Марущак. Обидві спортсменки виступають у ваговій категорії до 81 кг.

«Ірина Деха з результатом 122 кг у ривку посіла 1 місце, в поштовху 138 кг і 6 місце та 4 місце в сумі двоборства з результатом 260 кг. Аліна Марущак посіла 2 місце у вправі ривок з результатом 119 кг, у вправі поштовх результат Аліни 137 кг і 7 місце, а в сумі двоборства 6 місце і 256 кг», – йдеться в повідомленні.

Напередодні ми повідомляли, що 21-річна українська спортсменка Каміла Конотоп завоювала бронзову нагороду на чемпіонаті світу з важкої атлетики.

Також нагадаємо, жіноча збірна України виграла командний Кубок світу з боротьби, що відбувся в американському місті Коралвілі.

Крім того, 11-річна вінничанка Антоніна Томляк виборола золоту медаль на Чемпіонаті Європи з тхеквондо.