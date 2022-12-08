Крадені ікони, паспорти РФ, прапор “новоросії”: СБУ показала, що знайшла в УПЦ МП

Служба безпеки України завершила контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ МП у Херсонській, Черкаській, Житомирській та Волинській областях.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Повідомляється, що на території єпархій правоохоронці виявили російські паспорти, прокремлівську літературу, “документи” окупаційних адміністрацій і прапори терористичних організацій “Л/ДНР”.

Крім того, встановлено, що під час захоплення Херсона місцевий архімандрит – настоятель Успенського собору був присутній у кремлівській залі під час оголошення анексії чотирьох українських регіонів.

За декілька днів до звільнення міста священник у супроводі російських загарбників втік до тимчасово окупованих районів півдня України.

На території собору співробітники СБУ виявили колекцію ікон, викрадених росіянами з будинку почесного консула Литовської Республіки під час окупації Херсона.

В результаті подальшого огляду церковних приміщень, знайдено перепустки, виписані на ім’я “федерального советника военно-гражданской администрации рф” та російські паспорти місцевих священників. При чому вони отримали їх цього року, під час окупації Херсона.

За викритими фактами розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Крім цього, у Красногірському Свято-Покровському жіночому монастирі на Черкащині, виявлено прапор так званої “новоросії” та бібліотеку з пропагандистською літературою російських авторів.

А на території чоловічого монастиря Овруцько-Коростенської єпархії і Скиту у Житомирській області викрито колишніх кримінальників, які підтримують зв’язок з абонентами РФ. Наразі ці контакти перевіряє СБУ.

У ще одному монастирі Житомирщини виявили особу, яка з 2020 року перебуває у загальнодержавному розшуку як безвісти зникла.

Під час огляду приміщень Свято-Миколаївського Милецького монастиря знайдено тексти молитов за країну-агресора та російські “підручники”, в яких вихваляють кремлівський режим.

Наразі всі вилучені матеріали направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій.

Дослівно: “Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України”.