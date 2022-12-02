Киянин розробив комп’ютерну гру про новітню російсько-українську війну

Випускник Київського політехнічного інституту Сергій Воронов створив комп’ютерну гру про повномасштабне вторгнення росії в Україну.
Про розробку розповіли в інстаграмі радіотехнічного факультету КПІ.
Тактичний військовий шутер (жанр відеоігор — ред.) називається Glory to the Heroes.
Гра від першої особи розповідає історії персонажів, пов’язані із війною. Є велика кількість реальних локацій з різними родами військ: від класичної піхоти, артилерії та наземної техніки до безпілотників та цивільних волонтерів.
Головна мета проєкту:
- Розвиток українського гейм-деву та розширення культурного простору
- Фінансова допомога ЗСУ із можливих майбутніх продажів (саме продажів, тому що за правилами кікстартера гроші не можна збирати на щось окрім безпосередньо проєкт).
Нині розробники намагаються зібрати на Kickstarter $45 тис. Ці гроші необхідні, щоб гра вийшла.