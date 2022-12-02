Киянин розробив комп’ютерну гру про новітню російсько-українську війну

Випускник Київського політехнічного інституту Сергій Воронов створив комп’ютерну гру про повномасштабне вторгнення росії в Україну.

Про розробку розповіли в інстаграмі радіотехнічного факультету КПІ.

Тактичний військовий шутер (жанр відеоігор — ред.) називається Glory to the Heroes.

Гра від першої особи розповідає історії персонажів, пов’язані із війною. Є велика кількість реальних локацій з різними родами військ: від класичної піхоти, артилерії та наземної техніки до безпілотників та цивільних волонтерів.

Головна мета проєкту:

Розвиток українського гейм-деву та розширення культурного простору

Фінансова допомога ЗСУ із можливих майбутніх продажів (саме продажів, тому що за правилами кікстартера гроші не можна збирати на щось окрім безпосередньо проєкт).

Нині розробники намагаються зібрати на Kickstarter $45 тис. Ці гроші необхідні, щоб гра вийшла.