Двоє українців, які створили теелешоу і кліматичний стартап, потрапили до списку Forbes «30 до 30»

Двоє українців потрапили до престижного списку Forbes «30 до 30» — 30 Under 30 North America 2023.

Це автор анімаційного телешоу Denis and Me Денис Копотун та співзасновник кліматичного стартапу Perennial Олексій Жук.

Заслуги українців відзначили як лідерів у своїх сферах віком до 30 років.

Денис Копотун починав із ютуб-блогу про ігри на платформі Roblox, і за сім років зібрав аудиторію в понад 9 мільйонів підписників. Він також має власне телешоу та лінію іграшок.

Він потрапив у категорію списку Forbes «Соціальні мережі» після створення успішного анімаційного телешоу Denis and Me.

Також відзначили українця Олексія Жука у категорії «Соціальний вплив». Він — співзасновник climate-tech стартапу Perennial.

Це технологія, що дозволяє фермерам зменшити викиди вуглецю на рівні земної поверхні до нуля.

Джерело: ШоТам