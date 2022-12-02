Двоє українців, які створили теелешоу і кліматичний стартап, потрапили до списку Forbes «30 до 30»

Двоє українців потрапили до престижного списку Forbes «30 до 30» — 30 Under 30 North America 2023.
Це автор анімаційного телешоу Denis and Me Денис Копотун та співзасновник кліматичного стартапу Perennial Олексій Жук.
Заслуги українців відзначили як лідерів у своїх сферах віком до 30 років.
Денис Копотун починав із ютуб-блогу про ігри на платформі Roblox, і за сім років зібрав аудиторію в понад 9 мільйонів підписників. Він також має власне телешоу та лінію іграшок.
Він потрапив у категорію списку Forbes «Соціальні мережі» після створення успішного анімаційного телешоу Denis and Me.
Також відзначили українця Олексія Жука у категорії «Соціальний вплив». Він — співзасновник climate-tech стартапу Perennial.
Це технологія, що дозволяє фермерам зменшити викиди вуглецю на рівні земної поверхні до нуля.
Джерело: ШоТам