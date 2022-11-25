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За вбитого рашистами новонародженого українця ЗСУ знищили 20 окупантів

Дата: 25.11.2022
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"Орки в сосновому бору" - так прозвали українці картину художника Олега Шупляка, на якій зображено черговий розгром окупантів силами ЗСУ. Неспроможні вистояти в бою проти українських військових, окупанти з росії здатні лише на підле вбивство мирного населення. Але кара їх знаходить всюди...

Сили оборони України підтвердили ураження живої сили противника в Зеленому Яру Запорізької області: ліквідовано 20 загарбників, ще 15 отримали поранення.

Джерело: Українська правда, з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Дослівно: ”Підтверджено вогневе ураження підрозділами Сил оборони 23 листопада районів зосередження живої сили та військової техніки загарбників в населеному пункті Зелений Яр Запорізької області.

Втрати противника склали 2 вантажних автомобіля, понад 15 поранених та 20 загиблих військовослужбовців”.

Що цьому передувало: Раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що українські військові знищили в селі Зелений Яр ракетний комплекс С300, з якого росіяни, які обстріляли пологовий будинок, вбили новонародженого хлопчика у Вільнянську.

Зло рашистів не залишиться не покараним!

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