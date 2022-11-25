Мінкульт і Google запустили платформу для дослідження мистецтва, культури й історії України

Мінкульт і Google спільно запустили платформу «Україна поруч» (Ukraine is Here) для дослідження культури, мистецтва й історії країни, повідомляє TheVillage.

У колекції «автентичні й інтерактивні історії», музика, відео й віртуальні проєкти, які допомагають дослідити Україну. Матеріали також можна проглянути в мобільному застосунку Google Arts & Culture на iOS та Android.

На платформі вже є гід «перлинами Києва», унікальними модерними маєтками Києва («Будинок з химерами») або пам’ятками, внесеними до списку світової спадщини ЮНЕСКО.

Також можна дізнатися про історію українського соняшника, який вирощують в Україні з середини 18 століття або проглянути тури національними парками й біосферними заповідниками.

Крім цього, можна переглянути одну з шести віртуальних виставок робіт українських художників або історичні обʼєкти в 3D й дізнатися про ремесла сучасності.