Енергетичний фронт: Євросоюз рішуче позбавляється залежності від нафти й газу з росії

Євросоюз готується жорстко обмежити ціни на російську нафту – для перемоги України у війні з росією.
«Ми наполегливо працюємо над тим, щоб вдарити по росії там, де їй боляче, щоб ще більше притупити її здатність вести війну з Україною, і я можу сьогодні оголосити, що ми працюємо над 9-м пакетом санкцій», — заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яку цитує The Guardian.
Фон дер Ляєн додала, що незабаром вдасться затвердити глобальне обмеження цін на російську нафту з G7 та іншими основними партнерами.
«Ми не заспокоїмося, поки Україна не переможе путіна та його незаконну варварську війну», — підсумувала президентка Єврокомісії.
Тим часом, у середу, 23 листопада, єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон повідомила, що Європейський Союз повністю замінив весь дефіцит російського газу зрідженим природним газом (ЗПГ) і газом з інших джерел.
Про це вона заявила у вступній промові на пленарному засіданні Європейського парламенту.
За її словами, природний газ, який постачався з Росії, тепер повністю замінено завдяки диверсифікації, скороченню споживання та спільній політиці зберігання газу.
Серед ключових проєктів диверсифікації, реалізованих цього року, вона назвала з’єднання трубопроводами між Польщею та Литвою, Польщею та Словаччиною, Baltic Pipe між Польщею, Данією та Норвегією та трубопровід Греція-Болгарія, які дозволяють збільшити потужності для транспортування газу.
“Цієї зими у нас загалом адекватна ситуація безпеки постачання. Але це дорого коштує. Ціни залишаються високими”, – зауважила при цьому Кадрі Сімсон.
Нагадаємо, через війну Росії проти України держава-агресорка назавжди втратила статус провідної енергетичної держави.