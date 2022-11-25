Енергетичний фронт: Євросоюз рішуче позбавляється залежності від нафти й газу з росії

Євросоюз готується жорстко обмежити ціни на російську нафту – для перемоги України у війні з росією.

«Ми наполегливо працюємо над тим, щоб вдарити по росії там, де їй боляче, щоб ще більше притупити її здатність вести війну з Україною, і я можу сьогодні оголосити, що ми працюємо над 9-м пакетом санкцій», — заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яку цитує The Guardian.

Фон дер Ляєн додала, що незабаром вдасться затвердити глобальне обмеження цін на російську нафту з G7 та іншими основними партнерами.

«Ми не заспокоїмося, поки Україна не переможе путіна та його незаконну варварську війну», — підсумувала президентка Єврокомісії.

Тим часом, у середу, 23 листопада, єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон повідомила, що Європейський Союз повністю замінив весь дефіцит російського газу зрідженим природним газом (ЗПГ) і газом з інших джерел.