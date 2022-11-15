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Втікаючи від ЗСУ уплав через Дніпро, окупанти покинули велику кількість амуніції, боєприпасів і зброї

Дата: 15.11.2022
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Втеча з Херсону стала черговою ганьбою росіян, яких перед цим так само викинули з-під Києва, з Чернігівщини, Сумщини, Харківщини і Миколаївщини... Малюнок Юрія Журавля

Міністерство оборони України опублікували відео з берега Дніпра на Херсонщині. На ньому зафіксовано, як російські окупанти, відступаючи, залишили форму на березі, щоб переплисти річку. Про це інформує УНН, посилаючись на сторінку оборонного відомства у Twitter.

Цитата

“Російські окупанти зняли форму і попливли через Дніпро. Вгадаймо, що їх чекає по той бік: теплий одяг чи удари HIMARS?” – написали у Міноборони.

Деталі

На відео, знятому українськими військовими, видно, що окупанти, тікаючи від контрнаступу ЗСУ, залишили на березі річки дуже багато фоменного одягу, взуття, бронежилетів і шоломів, а також патрони та зброю.

Нагадаємо

11 листопада Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль України.

Наступного дня, 12 листопада, до звільненого Херсона прибув командувач ОК “Південь” генерал-майор Андрій Ковальчук. Жителі зустріли його оплесками і вигуками: “Дякую”.

14 листопада агентство Reuters повідомило про візит Володимира Зеленського до Херсона. Згодом президент поділився фото зі звільненого міста.

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