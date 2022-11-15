На День Незалежності України 2023 року заплановано концерт Ореста Лютого в деокупованій Ялті

Письменник, поет, композитор і музикант Антн Мухарський (сценічний псевдонім – Орест Лютий) анонсував концерт у Ялті, який він планує провести у День Незалежності України, 24 серпня 2023 року. У деокупації Криму до цього часу він не має жодного сумніву.

“24.08.2023 – Ялта, на Набережній біля “Макдональдса”, – пише митець на своїй сторінці у Facebook. – Ми віримо в нашу незрівнянну Армію і робимо все для її підтримки. Вже передали на потреби наших захисників понад 6.4 мільйони гривень, зібрані на виступах у США, Канаді та Європі. Саме тому перший концерт після Перемоги проведемо в українському Криму. Купуючи квиток зараз, ви підтримуєте студійний запис альбому Ореста Лютого “Переможних пісень для ЗСУ” та видання роману Антіна Мухарського “Русофоб”.

Якщо ви з якихось причин не зможете приїхати до Ялти, квиток можна буде обміняти на аналогічний у іншому великому місті України, куди ми завітаємо з туром, або ж на книжки Антіна Мухарського.

У програмі – улюблені пісні з програм “Лагідна та сувора українізація”, “Росіян в Донбасє нєт” та нові хіти з альбому “Я, кум, дві лопати”.

КВИТКИ на сайті UKRIDEABOOK.

З ВІРОЮ У ЗСУ – РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ!“