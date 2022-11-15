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Екс-командувач військ США у Європі прогнозує: скоро будуть визволені Маріуполь і Мелітополь, а за ними – Крим

Дата: 15.11.2022
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Щоб прострілювати всі бази ворога на території тимчасово окупованого Криму, достатньо вже наявних HIMARS. Поставки ATACMS взагалі позбавлять росію шансів утриматися на вкраденому півострові

Звільнення Херсона дозволить українським військовим завдавати ударів з HIMARS по росіянах, які перебувають на підступах до Криму, тим самим послабивши оборону окупантів та вплинувши на подальшу деокупацію, припустив генерал США у відставці, колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес.

Бен Ходжес - досвідчений бойовий генерал, багато прогнозів якого вже збулися

“HIMARS скоро стрілятимуть із Херсона. Підступи до Криму в межах досяжності. Це послабить російську оборону, тоді як “ліве крило” контрнаступу до січня візьме Маріуполь та Мелітополь. Потім починається вирішальний етап кампанії…звільнення Криму”, – написав Ходжес у мікроблозі твіттер.

Ходжес зазначив, що важливу роль може відіграти надання Україні далекобійних ракет ATACMS, які дозволять українським військам завдавати ударів по російських військових базах у тимчасово окупованому Криму з Херсона.

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