Екс-командувач військ США у Європі прогнозує: скоро будуть визволені Маріуполь і Мелітополь, а за ними – Крим

Звільнення Херсона дозволить українським військовим завдавати ударів з HIMARS по росіянах, які перебувають на підступах до Криму, тим самим послабивши оборону окупантів та вплинувши на подальшу деокупацію, припустив генерал США у відставці, колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес.

“HIMARS скоро стрілятимуть із Херсона. Підступи до Криму в межах досяжності. Це послабить російську оборону, тоді як “ліве крило” контрнаступу до січня візьме Маріуполь та Мелітополь. Потім починається вирішальний етап кампанії…звільнення Криму”, – написав Ходжес у мікроблозі твіттер.

Ходжес зазначив, що важливу роль може відіграти надання Україні далекобійних ракет ATACMS, які дозволять українським військам завдавати ударів по російських військових базах у тимчасово окупованому Криму з Херсона.