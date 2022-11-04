“Не рекорд, але потужно”: ЗСУ протягом однієї доби знищили ще 840 окупантів

Генеральний штаб ЗСУ лаконічно прокоментував результати українських воїнів на полях боїв за 3 листопада: “840 окупантів та 28 бронемашин за добу – не рекорд, але потужно“.

Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.11 орієнтовно склали:

особового складу – близько 74 840 (+840) осіб ліквідовано,

танків – 2 750 (+16) од,

бойових броньованих машин – 5 580 (+28) од,

артилерійських систем – 1 772 (+17) од,

РСЗВ – 391 (+1) од,

засоби ППО – 201 (+3) од,

літаків – 277 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 258 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 450 (+8),

крилаті ракети – 397 (+0),

кораблі /катери – 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 174 (+12) од,

спеціальна техніка – 155 (+1).

Дані уточнюються.