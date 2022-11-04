На пішохідному мосту в Києві погасили поштову марку, присвячену “погашенню” Кримського мосту

Спецпогашення марки, присвячений руйнації Кримського мосту, відбулося у Києві зранку 4 листопада, передає кореспондентка Суспільного. Захід відбувся на пішохідно-велосипедному мосту, поруч з яким влучила російська ракета 10 жовтня. Скляний міст в Києві вистояв, на відміну від бетонного Кримського…

Тираж марки становить 300 тисяч маркових аркушів або 2,1 млн марок. За попереднім замовленням вже продано 85 тисяч аркушів, розповів гендиректор компанії “Укрпошта” Ігор Смілянський. За його словами, 4 листопада виповнюється 8 років, 8 місяців та 8 днів українського спротиву російській навалі. А ще 4 листопада державне свято на росії – так званий “Дєнь народного єдінства”.

“Вітаємо росіян саме такою маркою і бажаємо всім, щоб вони від’єднались від нас”, — сказав Смілянський. Він додав, що домовились відкласти частину марок для кримчан. Після того як, звільнять Крим, вони зможуть придбати ці марки.

“Ніколи не замислювався над тим, що марка — це зброя. Я це зрозумів після її презентації в інтернеті. І тому дуже-дуже радий, що я своїм вмінням можу долучитися до боротьби. Тому що, може, хтось би там на болотах був би радий забути про цю подію, але марка вже не дасть це забути”, — сказав автор марки, художник Юрій Шаповал.

Він додав, що можна з цими марками відправляти в Росію листи, і це буде ще цікавіше.

На марці зображений недопалок в руці героїні — це натяк на те, що окупанти полюбляють курити заборонених місцях. Також там є легковий автомобіль, який рушив у прірву, втрачаючи награбоване — пральну машину. Також є “Байрактар”, “який випадково або не випадково пролітає над Кримським мостом”, і танк, який у складі колони техніки окупантів переправляється на фронт.

Придбати марки можна вже 4 листопада у відділеннях та на сайті “Укрпошти”, а також в офіційних онлайн-магазинах “Укрпошти” на Prom, Kasta, Rozetka, eBay та Amazon. Там також можна буде придбати тематичні футболки, світшоти та магніти.