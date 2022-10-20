﻿

Ще одна українка стала чемпіонкою Європи з важкої атлетики (U23) на змаганнях в Албанії

Дата: 20.10.2022
Автор:

Збірна України здобула друге “велике золото” на чемпіонаті Європи з важкої атлетики серед спортсменів U23. Максимального успіху у ваговій категорії до 64 кг досягла Марія Гангур з українського Закарпаття.

Першою абсолютною чемпіонкою Європи з України на змаганнях в албанському Дурресі раніше стала Каміла Конотоп. Представниця Харківщини тріумфувала у ваговій категорії до 59 кг, об’єднавши три золоті медалі – у ривку, поштовху та важкоатлетичному двоборстві.

Гангур підходила до албанських змагань у статусі чемпіонки Європи 2022 року. Свої дебютні континентальні медалі на дорослому рівні Марія здобула в травні на чемпіонаті Європи в іншому албанському місті, Тирані.

Поделиться в соц. сетях

Share to LiveJournal
Share to Odnoklassniki
﻿

Напишіть відгук

Свіжий випуск

Газета 'Козацький край' номер 1 від червень 2022

дружні сайти

ТМ “Еко-Ферма”

Музейно-етнографічний комплекс “Дикий Хутір”

Світовий Конґрес Українців

Млини України

Млини України

Туристична компанія “Від Краю – до Краю”

Від краю до краю

© 2011-‘2022’.Вільне Козацтво Холодного Яру