Ще одна українка стала чемпіонкою Європи з важкої атлетики (U23) на змаганнях в Албанії

Збірна України здобула друге “велике золото” на чемпіонаті Європи з важкої атлетики серед спортсменів U23. Максимального успіху у ваговій категорії до 64 кг досягла Марія Гангур з українського Закарпаття.

Першою абсолютною чемпіонкою Європи з України на змаганнях в албанському Дурресі раніше стала Каміла Конотоп. Представниця Харківщини тріумфувала у ваговій категорії до 59 кг, об’єднавши три золоті медалі – у ривку, поштовху та важкоатлетичному двоборстві.

Гангур підходила до албанських змагань у статусі чемпіонки Європи 2022 року. Свої дебютні континентальні медалі на дорослому рівні Марія здобула в травні на чемпіонаті Європи в іншому албанському місті, Тирані.