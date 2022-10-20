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Дві українки, з Черкас і Дніпра, потрапили до престижного рейтингу журналу “Тайм” – Next Generation Leaders 2022

Дата: 20.10.2022
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Українська діджейка родом з Черкас Дар’я Коломієць і  уродженка Дніпра, головна редакторка видання Kyiv Independent Ольга Руденко потрапили до престижного рейтингу Next Generation Leaders 2022, який складає найстаріше і найвпливовіше видання США – журнал TIME.

TIME представив щорічний рейтинг Next Generation Leaders (Лідери нового покоління), у якому в списку з 20 осіб кращих молодих лідерів з усього світу – одразу дві українки.

Фото діджейки з Черкас Даші Коломієць у журналі ТІМЕ - одне з найвдаліших ілюстрацій переможців рейтингу Лідерів нового покоління

Діджейка Дар’я Коломієць потрапила до рейтингу за те, що вона докладає зусиль, аби світ почув історії українців про війну, яку росія розв’язала проти України. Маючи 10-річний досвід роботи на телебаченні, черкащанка досягла успіхів і на новому для неї поприщі – стала надзвичайно успішною діджейкою. У день початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, 24 лютого, Даша зробила свій перший аудіозапис у підвалі кав’ярні в Києві, яке використовувалося як сховище від авіанальоту. Відтоді вона постійно веде свій подкаст “Щоденник війни”, у якому розповідає історії українців у їхній боротьбі проти російських окупантів. У червні 2022 року вона привезла до Нью-Йорка повну сумку вінілових платівок з українською музикою й піснями і розпочала реалізацію ще однієї місії – донесення світу розуміння величі української культури. Зокрема, знайомлячи американців з піснями Володимира Івасюка, черкащанка підкреслює, що так, як вбили цього співака-композитора, вороги України хотіли б вбити і культуру цілої нації…

Редакторка київського журналу - на обкладинці американського журналу "Тайм": Ольга Руденко

Головну редакторку видання Kyiv Independent Ольгу Руденко внесли до рейтингу за те, що її видання є вікном для світу у війні росії проти України. TIME зазначає, що у перші дні війни це українське англомовне видання стало одним із головних джерел новин про Україну для світу. Редакція заздалегідь готувалась до масштабного російського вторгнення, а з його початком навіть різко збільшила читацьку аудиторію видання – за три дні кількість підписників тільки у Twitter зросла з 30 000 до 1 мільйона і нині налічує вже понад 2 мільйони. Також у Time зазначили, що видання The Kyiv Independent змогло зібрати майже 2 мільйони доларів на краудфандингу для підтримки своєї роботи.

Також представниками рейтингу Next Generation Leaders 2022 стали популярний італійський TikTok-блогер, що знімає сатиричні ролики, Хабі Лейм, зірка південнокорейського серіалу “Гра в кальмара” акторка Лі Юмі, новий креативний директор бренду Salvatore Ferragamo Максімілліан Девіс та інші.

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