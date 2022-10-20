Дві українки, з Черкас і Дніпра, потрапили до престижного рейтингу журналу “Тайм” – Next Generation Leaders 2022

Українська діджейка родом з Черкас Дар’я Коломієць і уродженка Дніпра, головна редакторка видання Kyiv Independent Ольга Руденко потрапили до престижного рейтингу Next Generation Leaders 2022, який складає найстаріше і найвпливовіше видання США – журнал TIME.

TIME представив щорічний рейтинг Next Generation Leaders (Лідери нового покоління), у якому в списку з 20 осіб кращих молодих лідерів з усього світу – одразу дві українки.

Діджейка Дар’я Коломієць потрапила до рейтингу за те, що вона докладає зусиль, аби світ почув історії українців про війну, яку росія розв’язала проти України. Маючи 10-річний досвід роботи на телебаченні, черкащанка досягла успіхів і на новому для неї поприщі – стала надзвичайно успішною діджейкою. У день початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, 24 лютого, Даша зробила свій перший аудіозапис у підвалі кав’ярні в Києві, яке використовувалося як сховище від авіанальоту. Відтоді вона постійно веде свій подкаст “Щоденник війни”, у якому розповідає історії українців у їхній боротьбі проти російських окупантів. У червні 2022 року вона привезла до Нью-Йорка повну сумку вінілових платівок з українською музикою й піснями і розпочала реалізацію ще однієї місії – донесення світу розуміння величі української культури. Зокрема, знайомлячи американців з піснями Володимира Івасюка, черкащанка підкреслює, що так, як вбили цього співака-композитора, вороги України хотіли б вбити і культуру цілої нації…

Головну редакторку видання Kyiv Independent Ольгу Руденко внесли до рейтингу за те, що її видання є вікном для світу у війні росії проти України. TIME зазначає, що у перші дні війни це українське англомовне видання стало одним із головних джерел новин про Україну для світу. Редакція заздалегідь готувалась до масштабного російського вторгнення, а з його початком навіть різко збільшила читацьку аудиторію видання – за три дні кількість підписників тільки у Twitter зросла з 30 000 до 1 мільйона і нині налічує вже понад 2 мільйони. Також у Time зазначили, що видання The Kyiv Independent змогло зібрати майже 2 мільйони доларів на краудфандингу для підтримки своєї роботи.

Також представниками рейтингу Next Generation Leaders 2022 стали популярний італійський TikTok-блогер, що знімає сатиричні ролики, Хабі Лейм, зірка південнокорейського серіалу “Гра в кальмара” акторка Лі Юмі, новий креативний директор бренду Salvatore Ferragamo Максімілліан Девіс та інші.