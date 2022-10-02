Українська спортсменка перемогла на Чемпіонаті світу

Українська спортсменка Людмила Бабак перемогла на гребному марафоні у рамках Чемпіонату світу-2022, що проходить у Португалії (Понте-де-Ліма).

У каное-одиночці на довгій дистанції (15,4 км) українка показала час 1:25:49.80 та випередила своїх суперниць – Жофію Кісбан з Угорщини та британку Бетані Гілл. Зазначимо, що ще одна спортсменка з України, Олена Циганкова, фінішувала четвертою.

Для Людмили Бабак це сьома перемога на чемпіонатах світу, ще шість абсолютних пермог вона мала на чемпіонатах Європи.